Die Sommerferien rücken immer näher. Vielen Eltern stellt sich bereits jetzt die Frage, wie sie die Betreuung ihrer Kinder während der beiden Sommermonate Juli und August bewerkstelligen sollen. Die Kinder bzw. deren Eltern, sind in der Stiftsstadt Herzogenburg heuer in den Ferien etwas ärmer dran, denn: Ob die Aktion „Ferien zu Hause“ der Gemeinde in Zusammenarbeit mit den Kinderfreunden NÖ über die Bühne geht, entscheidet sich erst diese Woche, obwohl es schon einige Anmeldungen gibt. Hier würde ein attraktives Programm von 27. Juli bis 14. August, jeweils von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr, für Kinder von vier bis elf Jahren geboten werden.

Ob die NÖ Kindersommerspielen im Sommer wie gewohnt stattfinden können, entscheidet sich zwar erst bei der Generalversammlung am 9. Juli, aber wie es aussieht, werden sie heuer in einer etwas anderer Form veranstaltet werden. Auch die beiden Sommerlager – sowohl das der Wakaiuks als auch das der St. Andräer Jungschar – die jedes Jahr den Kindern eine interessante und abenteuerreiche Ferienwoche bescheren, fallen der Corona-Krise zum Opfer. Somit bleibt für die Jugendlichen, wenn sie nicht mit den Eltern in den Urlaub fahren können, nur mehr ein Besuch im Aquapark, aber da muss natürlich auch das Wetter mitspielen. Für die Jüngsten ist es etwas leichter, denn auch hier haben die Kindergärten durchgehend geöffnet.

Auch in Traismauer bietet man den Familien eine durchgehende Ferienbetreuung, wie Bürgermeister Herbert Pfeffer erzählt. „Ich bin nun zehn Jahre Bürgermeister der Stadtgemeinde Traismauer. Eine familienfreundliche Gemeinde war mir immer schon ein persönliches Anliegen. Somit ist diese Aktion für uns nichts Neues, denn bei uns in Traismauer gibt es in unserem Kindergartenzentrum seither bereits eine durchgehende Ferienbetreuung für die gesamte Dauer der Sommerferien – also neun Wochen.“

Andreas Rauscher, der seit Anfang März für die Bereiche Bildung und Kultur in der Stadtgemeinde zuständig ist, fügt dem hinzu, dass die Betreuung der Kinder in der Ferien genauso wichtig ist wie während des Schuljahres. „Wie in den letzten fast zehn Jahren wird es auch in diesem Sommer eine Kinder- wie auch eine Ferienbetreuung geben. Unabhängig des COVID-19-Virus wird diese neun Wochen durchgängig sein. Alle Mitarbeiter, sei es von den Pädagogen des Kindergartens bis hin zu den Betreuern des Kindergartens, versuchen alle den Fokus auf „Kind und Spass haben zu legen“, so Rauscher.

Bisher wurden die Ferienwochen vier bis sechs von der Gemeinde organisiert und mit den Kindergartenbetreuern und Ferialpraktikanten sowie externen Pädagogen abgedeckt. Die Stammpädagogen durften dafür nicht eingesetzt werden.

Auch eine schulische Ferienbetreuung gibt es in Traismauer schon seit mehreren Jahren. „Ergänzt wird dies zusätzlich durch die Aktion „Ferien ohne Langeweile“, die Stadtrat Christoph Grünstäudl wieder ins Leben gerufen hat. Viele Vereine leisten ebenso hervorragende Jugendarbeit und somit ist eine Vielfalt an Möglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen gegeben, damit ihre Ferien immer wieder zum Erlebnis werden“, so Pfeffer ergänzend.

In Statzendorf ist man gerade dabei, Erhebungen anzustellen, ob eine Ferienbetreuung überhaupt notwendig bzw. gewünscht sei. Aus heutiger Sicht ist schon fixiert, dass während der Sommerferien der Kindergarten drei Wochen geöffnet hat. Allerdings sind bereits alle Betreuungsplätze belegt.

Auch in Obritzberg-Rust-Hain nimmt die Gemeinde derzeit Erhebungen vor. Die Eltern haben jetzt die Möglichkeit, ihre Kinder für eine Ferienbetreuung einzuschreiben. Je nach Anmeldungen wird dann beschlossen, ob eine Betreuung zu Stande kommt oder nicht.

NOEN Auch selbst gekocht wird auf den alljährlichen Ferienlagerwochen der Jungschar.

Wie im Vorjahr findet die Kinderferienbetreuung in der Gemeinde Wöbling statt. Diese wird für Schulkinder auch heuer wieder gemeinsam mit dem Verein EBI veranstaltet. Dabei werden spannende Wochen vorbereitet, die bei den Kindern für viel Spaß und Unterhaltung sorgen werden. Die Anmeldung läuft gerade. Hinsichtlich einer Betreuung der Kindergartenkinder wird von Seiten der Gemeinde derzeit ermittelt, wieviel Mittel und Personal dafür notwendig sind.

Ein durchgängiges Angebot bietet auch die Gemeinde Inzersdorf seinen Bewohnern an. Von der Gemeinde wird in den Ferien in der Volksschule alle neun Wochen von 7 bis 16 Uhr Kinderbetreuung angeboten. Von den Schulkindern sind bis jetzt je nach Tag zwischen vier und 16 Kinder angemeldet, die die Betreuung in Anspruch nehmen, welche über die „Kinderfreunde“ von Pädagoginnen in Ausbildung gemacht wird. Wie es mit den Kindergartenkindern aussieht – die dreiwöchige Pause in den Landeskindergärten entfällt ja heuer – ist noch nicht ganz entschieden, hier erfolgt zurzeit die Erhebung. Ein ähnliches Bild zeigt sich derzeit in der Gemeinde Perschling. „Bis zum 12. Juni läuft eine Erhebung für die Ferienbetreuung im Kindergarten. Für die schulische Ferienbetreuung gab es zu wenig Anmeldungen. Gemeinsam mit der Marktgemeinde Kapelln wären es nur sechs Volksschulkinder, die dies in Anspruch genommen hätten. Wir werden nach Rücksprache mit der Leitung des Kindergartens unsere drei Schüler während der Sommermonate im Kindergarten unterbringen“, erklärt Bürgermeister Reinhard Breitner.