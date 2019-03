„Der Klimawandel ist wie ein Zug. Er fährt gerade in den Bahnhof ein. Rechtzeitig wird er nicht mehr zum Stehen kommen, man kann nur alles tun, damit die Leute noch mit möglichst wenig Schaden rauskommen“, veranschaulicht Leo Bachinger.

Mit seiner Forschung will der Kirchberger dazu einen Teil beitragen: Auf dem Weg zum Doktor-Titel beschäftigt er sich mit der Klimakrise im Unteren Traisental und dem Bundesstaat New York.

privat Leo Bachinger schreibt seine Dissertation über den Klimawandel im Unteren Traisental und im Upstate New York.

Der Dissertant des Instituts für Wissenschafts- und Technikforschung am Rensselear Polytechnic Instititue schaut sich an, welche politischen Maßnahmen geplant sind, wie sie lokal umgesetzt werden und wie einzelne Akteure die Problematik sehen. Erste Ergebnisse gibt es bereits: Überraschenderweise sind sich die beiden Gebiete, die immerhin 6.750 Kilometer Luftlinie trennen, gar nicht so unähnlich.

„Die Struktur ist vergleichbar“, weiß Bachinger. Politisch hingegen könnten die Rahmenbedingungen kaum unterschiedlicher sein: „In den USA wird der Klimawandel verleugnet“, schildert der 30-Jährige. In Österreich bestehen – zumindest am Papier – Konzepte, um das Schlimmste zu verhindern oder einzudämmen. „Die schauen in der Theorie gut aus, in der Praxis wird aber wenig bis nichts getan.“

KLAR-Region als Vorreiter

Eine Ausnahme bilden lokale Zusammenschlüsse wie die KLAR-Region Traisental. Diese hat sich zum Ziel gesetzt, die klimawandelbedingten Risiken zu erheben und Anpassungsmaßnahmen zu setzen.

„Die Menschen, die sich da beteiligen, sind eine große Inspiration und Hoffnung. Ich habe den Eindruck, man will wirklich etwas verändern“, freut sich Bachinger, der mit Landwirten, Experten und Poltikern sprach und Workshops mitarbeitete.

Veränderung wird aus seiner Sicht auch notwendig sein. Der Klimawandel werde das Traisental hart treffen: Schwierigkeiten soll die Wasserverfügbarkeit bereiten. Auch die Hitze und damit verbundene Gesundheitsprobleme werden schlimmer werden, befürchtet Bachinger. Zudem werde sich die Landwirtschaft verändern: „Bald werden wir wohl nur mehr Rotwein statt Grünem Veltliner herstellen und trinken können.“ Gerade die Bauern seien hierzulande bereits gezwungen, sich auf die Situation vorzubereiten.

Geplant ist nun ein Austausch zwischen dem Unteren Traisental und dem Bundesstaat New York. In einem Folgeprojekt will Bachinger mit amerikanischen Regionen eigene Modelle entwickeln, um der Klimakatastrophe entgegenzusteuern. Später ist das auch für Österreich geplant. „Die Wissenschaft kann es sich nicht mehr leisten, neutral daneben zu stehen. Ich begreife es als ihre Aufgabe, klare Empfehlungen

auszusprechen und die Gesellschaft damit positiv zu verändern.“