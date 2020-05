Einer, der sich noch sehr gut an die Zeit von 1945, als die Russen einmarschierten, erinnern kann, ist Erich Track, Jahrgang 1937, aus der Grundmann-Siedlung. „Wir Schüler, die östlich der Traisen gewohnt haben, mussten nach Hause, wenn es Fliegeralarm gegeben hat – und zu den Windener Kellern. Die Buben haben ja damals alle Fliegertypen gekannt, wie heute die Kinder fast alle Autotypen kennen. Einmal ist über dem Grasberg ein Bomber abgeschossen worden“, so Erich Track.

So um den 10. April herum, 14 Tage nach Ostern, wurden sie zwangsevakuiert, die Mutter war hochschwanger und sollte in das Entbindungsheim nach Gresten, wo sie aber auf dem Weg von den Soldaten aufgehalten wurden. Und so fuhren sie und Erich über Enns nach Linz, wo sie bei Verwandten am Gang schlafen konnten. Das größte Problem war, dass sie nichts zu Essen hatten, denn ihre Lebensmittelkarte galt dort nicht.

„Habe mich unter einem Holzstoß versteckt“

Kurze Zeit später wurden die Tracks in einen Zug verfrachtet – Ziel unbekannt. Eineinhalb Tage sind sie auf dem freien Gelände gestanden, denn der Bahnhof Attnang-Puchheim wurde bombardiert. „Weiter ging es dann bis Hochfilzen, wo es einen Fliegerangriff gab und der Zug beschossen wurde. Wir sind herausgesprungen und haben uns bei einem Sägewerk unter einem großen Holzstoß versteckt“ erinnert sich Track, der mit seiner Mutter bis Schwaz in Tirol weitergefahren ist, wo sie in einer Mädchenhauptschule einquartiert wurden. „Meine Mutter kam ins Spital, wo sie meine Schwester gebar und 14 Tage drinnen bleiben musste, denn es war eine schwere Geburt. Ich wurde bei einem Bauern untergebracht. Zehn Personen saßen um eine große Schüssel herum und jede löffelte ihr Essen heraus. Bis ich mit meinen kurzen Armen dran war, war die Schüssel längst leer. Ich habe ein bisschen bei den Amis herumgespielt und etwas bekommen, was ich vorher nicht gekannt habe: Schokolade.“

„Matratzen lagen im Schützengraben“

Inzwischen war der Vater von der Front zurückgekommen und die Familie fuhr nach ein paar Wochen mit einem Sondertransport wieder heim nach Herzogenburg, wo aber die Wohnung leer geräumt worden war. Diverse Gegenstände wie die Uhr oder ein Kästchen fehlten, die Matratzen aber lagen im Schützengraben.

Eine besondere Episode blieb Erich Track noch in Erinnerung: „Meine Eltern haben früher bei den heimischen Bauern immer bei der Ernte ausgeholfen. Als jetzt meine Mutter für die kleine Tochter nun Milch benötigte, wurde sie ihr gerade von diesen Bauern verweigert. Andere Bauern haben ihr welche gegeben.“