Das Kulturfest Traisental lädt unter dem Motto „Lebensfreude“ im Juli zu zwei kulturell-kulinarischen Wochenenden für Jung und Alt ein. Klassische Musik, Volksmusik, Bildende Kunst und kulinarische Angebote verwandeln das Schloss Walpersdorf und umliegende Kulturstätten im Traisental in eine Genusszone für alle Sinne. Lokale Schmankerl und der exzellente Wein der Traisentaler Winzer umrahmen das Kulturfest.

Start ist am kommenden Freitag, 9. Juli, mit dem Eröffnungskonzert „Traisentaler Forelle“ in der ehemaligen Synagoge St. Pölten. Es beginnt um 16.30 und 19.30 Uhr. Nach den Konzerten gibt es ein Aufspiel des „Klezmer Ensembles“.

Im Stift herrscht „Barocker Glanz“

Am Samstag, 10. Juli, ist „Barocker Glanz“ im Festsaal des Stiftes Herzogenburg angesagt. Der Geiger und Dirigent Thomas Fheodoroff, einer der gefragtesten Akteure in der Alten Musik, betritt mit seinem „Ensemble Prisma Wien“, das sich durch intensive Spielfreude, auszeichnet, mit Werken von Bach, Schmelzer und Muffat die Bühne des Festsaales. Die exklusiven Spezialisten für Alte Musik spielen als konzertantes Highlight das fünfte Brandenburgische Konzert von Johann Sebastian Bach. Als Solistin ist die Salzburger Flötistin Sieglinde Größinger zu hören.

Auf Schumann folgt Papageno

Am Freitag, 16. Juli, präsentieren im Schloss Walpersdorf die beiden künstlerischen „Stammgäste“ beim Kulturfest Traisental – der vielseitige Herzogenburger Bassbariton Daniel Gutmann gemeinsam mit dem Pianisten Maximilian Kromer – unter dem Titel „Carnaval und Dichterliebe“ einen Schumann-Schwerpunkt mit zwei großen prominenten Werken. Beginn ist ebenfalls um 16.30 und 19.30 Uhr. Jeweils nach dem Konzert gibt es im Schlosshof ein Aufspiel der „Stifta Geigenmusi“ mit Volksmusik-Klängen.

Bassbariton Daniel Gutmann, der am Münchener Gärtner Theater engagiert ist, freut sich schon auf das Gastspiel in Walpersdorf. Die NÖN erreichte ihn am Telefon in München: „Gott sei Dank ging es nach der Zwangspause Mitte Mai bei uns im Gärtner-Theater mit der Tschaikowsky-Oper ,Eugen Onegin‘ wieder los, darauf gab es die Uraufführung der Oper ,Schuberts Reise nach Atzenbrugg‘ – und derzeit läuft die Operette ,Der Vetter aus Dingsda‘. Am 9. Juli trete ich dann mit meiner Band ,The Groovecake Factory‘ im großen Saal des Theaters auf – und am 20. Juli singe ich in der Zauberflöte den Papageno.“