Landjugend NÖ: Spitzenfunktion für Lisa Wendl

Werbung

Die Landjugend NÖ hielt ihre diesjährige Generalversammlung ab. Getreu dem Motto „Wir beleben Dörfer“ startet man unter neuer Führung in ein ereignisreiches Landjugend-Jahr. An der Spitze der 20.000 Landjugendlichen stehen fortan Landesobmann Johannes Baumgartner aus St. Leonhard am Forst, der in seiner Funktion bestätigt wurde, und die neu gewählte Landesleiterin Anja Bauer aus Unterzögersdorf bei Stockerau.

200 Delegierte aus den 59 Landjugend-Bezirken waren a in der Landes-Landwirtschaftskammer mit dabei. Es war die erste Zusammenkunft von Landjugend-Funktionären dieser Größenordnung seit langer Zeit. Die Freude war ihnen ins Gesicht geschrieben.

„Ich bin in meiner neuen Funktion Ansprechpartnerin für die Bezirksobleute des Unteren Mostviertels und werde Veranstaltungen auf Bezirks- und Gebietsebene begleiten“

Das neue Führungsduo will nun mit Unterstützung des 16-köpfigen Landesbeirats das nach wie vor gültige Motto umsetzen. Unter dem Slogan „Wir beleben Dörfer“ soll das gesellschaftliche Leben mit aller gebotenen Vorsicht wieder hochgefahren werden. In diesem Landesbeirat befindet sich auch eine Vertreterin aus dem Landjugend-Bezirk Herzogenburg, und zwar die stellvertretende Bezirksleiterin Lisa Wendl aus Kapelln. „Ich bin in meiner neuen Funktion Ansprechpartnerin für die Bezirksobleute des Unteren Mostviertels und werde Veranstaltungen auf Bezirks- und Gebietsebene begleiten“, freut sich die 21-Jährige auf ihre neue Aufgabe. Lisa Wendl trat 2014 der Landjugend bei, studiert derzeit an der Universität für Bodenkultur Landschaftsplanung und -architektur.

Übrigens: Die größte Jugendorganisation des Landes ist auch im zweiten Jahr der Pandemie gewachsen: 2021 gab es ein Mitgliederplus von 530.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.