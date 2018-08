Die Lese hat bereits begonnen. So früh wie nie starteten einige Winzer in der Region bereits mit der Ernte. Wie berichtet, wird das Weinjahr alle Rekorde in Sachen Reifezeit der Weintrauben sprengen. Noch im März ist man durch den lang anhaltenden Frost von einem „normalen“ Jahr ausgegangen. Doch die folgenden Monate haben selbst die erfahrensten Winzer ins Staunen kommen lassen. „Durch den zeitigen Beginn der Weinblüte bereits um den 20. Mai und den für den Weinbau anschließenden günstigen Witterungsbedingungen hat die Traubenreife ebenfalls sehr zeitig begonnen“, so der Reichersdorfer Weinbauvereinsobmann Markus Müller.

Die Lese der Frühsorten habe bereits begonnen, Anfang September werde die Haupternte sein. Sowohl bei der Qualität als auch in der Quantität könne man, laut Müller, nach dem aktuellen Stand von einem sehr guten Weinjahrgang 2018 ausgehen.

Nicht zu früh mit der Lese starten

Unter den Ersten wird bei der Lese auch der Weinhof Englhart in Inzersdorf sein. Bereits diese Woche wurde dort mit der Traubensaftlese begonnen. Nun soll es noch eine kurze Pause geben, bevor die Ernte für die Frühsorten und schließlich die Hauptlese starten. „Man muss aufpassen. Der Zuckergehalt ist schon sehr gut, aber das bedeutet noch nicht, dass die Reife schon passt. Es ist wichtig, dass man dann nicht zu früh mit der Lese startet“, erklärt Dominik Schoderböck vom Weinhof Englhart.

Die Lese dauert im Normalfall 17 volle Tage. Durch die Hitze werden die Bedingungen allerdings etwas erschwert, die Lese werde daher heuer wahrscheinlich länger dauern. „Die Trauben sollen kalt sein, wenn sie in den Keller kommen“, weiß Schoderböck. Das sei einerseits wichtig wegen des Aromas, andererseits als Oxidationsschutz. „Früher hat man Ende Oktober mit der Lese begonnen, da waren die Nächte schon richtig kalt. Aber so verändert sich das eben“, ist Schoderböck auf die neuen Bedingungen bereits bestens vorbereitet. Der Inzersdorfer Winzer ist aber überzeugt davon, dass es heuer ein super Jahrgang wird. „Schon jetzt zeichnet sich auch ab, dass der Wein gehaltvoller wird“, sagt Schoderböck.

Auch der Kufferner Winzer Bernhard Steyrer ist überzeugt davon, dass es ein guter Jahrgang mit einem höheren Alkoholgehalt werden wird: „Die Trauben sind alle gesund, es gab keine Krankheiten.“ Er hat bereits mit der Ernte der Frühsorten, wie Bouvier begonnen. „Mit den Hauptsorten wie Grüner Veltliner werden wir voraussichtlich diese Woche beginnen“, ergänzt Steyrer. Was ihm ein bisschen Sorge bereitet ist, dass der Wein zu wenig Säure haben könnte, dadurch sei es möglich, dass der Wein schneller abbaut. „Außerdem fehlt aufgrund des Niederschlags ein bisschen Flüssigkeit in den Beeren“, sagt Steyrer.

Winzer hoffen auf mäßigen Niederschlag

Die wenige Flüssigkeit in den Beeren bestätigt auch der Inzersdorfer Winzer Helmut Weissinger. Was die Qualität betrifft, traut er sich noch keine Prognose zu: „Ich glaube, der Jahrgang ist heuer sehr durchwachsen“, sagt der Winzer. Von der Menge erwartet der Inzersdorfer heuer weniger als in den Vorjahren. Während es bei den jungen Lagen aufgrund der Trockenheit und wenig Niederschlag eher schlechter aussehe, werden die Trauben der älteren Lagen eine sehr gute Qualität haben.

Auf Regen hofft auch der Reichersdorfer Winzer Josef Miestinger: „Zuviel und anhaltend sollte der Regen aber nicht sein.“ Für Miestinger ist es unglaublich, wie früh heuer begonnen wird, die Trauben würden bereits einen sehr hohen Reifegrad aufweisen.

Dass die Trauben bereits reif sind, bestätigt auch der Kufferner Winzer Alois Fahrnecker, der regelmäßig Reifeproben nimmt. „Der Kern ist bereits braun“, erklärt er. Probleme mit der Trockenheit hat Fahrnecker keine. Für den Weinbauern gebe es heuer auch perfekte Zuckergrade auf der Klosterneuburger Mostwaage. „Es gibt Top-Traubenmaterial, die Grundvoraussetzungen für einen guten Wein sind da“, ist Fahrnecker überzeugt. Mit der Ernte will er Anfang September starten – drei Wochen früher als sonst.

Unmittelbar nach dem Hauermarkt am kommenden Wochenende beginnt auch die Lese für die Traismaurer Winzer. „Wir können bislang auf ein sehr zufriedenstellendes Weinjahr 2018 zurückblicken. Durch etwas Glück mussten wir heuer keine Frost- und Unwetterschäden verzeichnen. Auch die Hitze und Trockenperioden haben die Weingärten gut überstanden, sodass wir mit viel Zuversicht der Ernte entgegenblicken“, so der Eichberger Buschenschankobmann Andreas Denk. Den ersten Sturm kann man bereits beim Hauermarkt genießen.