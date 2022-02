Mit Elan ins Weinjahr 2022

Austragungsort war das Restaurant „Blauenstein“ in Schloss Walpersdorf. Obmann Weindechant Wolfgang Payrich konnte mehr als 30 Mitglieder begrüßen, die im Rahmen eines 4-gängigen Menüs mit exzellenter Weinbegleitung Rückblick auf das vergangene Weinjahr hielten.

Sehr herzlich wurden auch zehn neue Mitglieder in den Verein aufgenommen. Gespannt war man vor allem auf das Jahresprogramm 2022, das der Vorstand des Vereins in gemeinsamer Arbeit geplant hatte. Neben zahlreichen traditionellen Veranstaltungen wie dem Besuch des Traisentaler Weinfrühlings und der Sommerweinverkostung freuen sich die Mitglieder vor allem auf die gemeinsame Weinreise in die Prosecco im Oktober 2022.

