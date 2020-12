Am Freitag-Vormittag kam die erlösende Meldung: Ab sofort kann der Einzelunterricht an Musikschulen unbeschränkt stattfinden. Generell sollen Ensembles verdünnt und die Gruppengröße auf sechs Teilnehmende beschränkt werden. In begründeten Ausnahmefällen ist eine Erhöhung auf acht Teilnehmende möglich; etwa eine Kindergartengruppe, die in dieser Zusammenstellung auch jeden Tag im Kindergarten zusammenkommt oder ein Ensemble für eine Abschlussprüfung.

Gesang bleibt weiterhin auf den Einzelunterricht beschränkt, ausgenommen ist eine Teilnahme an einem Wettbewerb, wenn sich etwa ein Vokalensemble auf den Prima-La-Musica-Bewerb vorbereitet. In diesem Fall sind bis zu vier Teilnehmer erlaubt.

„Die Freude ist riesengroß, uns ist ein Stein vom Herzen gefallen“, erklärt die Leiterin der Musikschule Wölbling/Obritzberg-Rust/Statzendorf, Tamara Ofenauer-Haas.

Denn der Lockdown hatte es in sich gehabt: Erstmals wurde die musikalische Früherziehung für Kinder ab vier Jahren digital abgehalten. Die Singklasse der Volksschule Wölbling ist online unterrichtet worden.

Themenpakete für den digitalen Unterricht

Die jüngsten Musikschülerinnen haben gemeinsam mit Früherziehungslehrerin Tamara Ofenauer-Haas den Schritt zum Online-Gruppenunterricht gemeinsam gewagt und sangen, tanzten und musizierten nun gemeinsam jede Woche. Dabei wurden mehrere Uhrzeiten für die Online-Musikstunde angeboten, damit auch Eltern und Geschwister Zeit zum gemeinsamen Musizieren hatten. Die Kleinkinder bekamen Themenpakete für den digitalen Unterricht per Email geschickt.

Auch Gesangslehrerin Sonja Gottschlich hat sich eine besondere Überraschung für ihre Singklasse der Volksschule Wölbling mit Klassenlehrerin Andrea Dreier überlegt. Die engagierte Pädagogin nahm den Gesangsunterricht der Klasse auf digitalem Weg auf.