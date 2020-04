Als Vertriebsmanager einer deutschen Maschinenbaufirma ist Markus Speiser weltweit unterwegs. Afrika, Lateinamerika und das südliche Europa (Spanien, Portugal, mit Abstrichen Italien) zählen zu den Destinationen, die er aus beruflichen Gründen aufsucht. Von seiner jüngsten Dienstreise brachte der Schweinerner Covid 19 nach Hause, von dem er mittlerweile vollständig genesen ist. Gerade deshalb warnt er vor allzu drastischen Maßnahmen im Kampf gegen die Krankheit: „Wir brauchen ganz sicher nicht mehr Überwachung und schon gar keinen Polizeistaat. Ich appelliere an die Eigenverantwortlichkeit!“

Speiser war in Spanien, als er dort leichte Symptome entwickelte. Zuvor hatte er sich in der Schweiz und Deutschland befunden. Unklar daher, woher genau sich der 44-Jährige infizierte. Die Situation in Spanien bekam er hautnah mit: „Als ich hinkam, gab es 1.000 Verdachtsfälle, als ich heimflog schon 6.000. Und auch über 200 Todesopfer wurden schon gezählt.“

„Es zog mir den Boden unter den Füßen weg“

Am Freitag, 13. März, flog Speiser zurück nach Wien. Wohlwissend um seine Situation bemühte er sich um einen Test am Flughafen; vergeblich. Erster Schritt danach war eine freiwillige Absonderung, um niemand einer unnötigen Gefahr auszusetzen. Was sofort folgten, waren Anrufe bei der Hotline 1450. Am Freitag beschied man ihm, er soll warten, bis er Fieber habe. Am Samstag und Sonntag rief Speiser erneut an. Am Montag erfolgte schließlich der Rückruf vom Amtsarzt: „Sie bekommen einen Test.“

Er fiel positiv aus: „Es zog mir trotz meiner Vorahnung den Boden unter den Füßen weg. Ich hatte nämlich nicht die typischen Symptome wie Fieber oder Kurzatmigkeit, sondern starke Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und eine mitunter bleierne Müdigkeit.“

Sehr rasch bekam Speiser von der Bezirkshauptmannschaft dann den Bescheid zur „Absonderung“, der mittlerweile aufgehoben worden ist.

Seine Kritikfähigkeit hat sich der zweifache Familienvater erhalten: „In der Quarantäne hat sich von der Behörde niemand erkundigt, wie es mir geht. Aber die Polizei war drei Mal da, um zu sehen, ob ich die Quarantäne auch einhalte.“

Speiser graut vor mehr Überwachung, vor noch mehr Befugnissen für die Polizei: „Völlig unnötig. Die Zeit der Sensibilisierung war wirklich wichtig, aber jetzt es höchste Zeit, die strengen Maßnahmen zu lockern, ehe die Wirtschaft völlig kollabiert.“