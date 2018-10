Derzeit gibt es 11.300 Hunde im Bezirk St. Pölten. 49 haben heuer schon zugebissen. So viele Anzeigen gegen Halter gab es jedenfalls. Nicht alle Hunde sind also Wadlbeißer, wie diese Zahlen zeigen und die aktuelle Diskussion um neue Vorschriften für die Hundehaltung vermuten ließe. „Trotzdem ist jeder Hundebiss einer zu viel“, sagt Tierheimleiter Davor Stojanovic. Er ist allerdings sicher, dass bei Fehlverhalten von Vierbeinern nicht der Hund das Übel ist, sondern der Zweibeiner.

„Das Problem bei Problemhunden ist meist auf der anderen Seite der Leine“, weiß auch Ernst Geppel-Rösner vom ÖGV-Hundesportzentrum St. Pölten. Apropos Leine: Hund sehen diese als Verstärkung, weil ja das Herrl dahinterhängt. Das sollten Hundehalter wissen und auch, dass die Vierbeiner Grenzen ausloten. „Wenn der Hund einmal die Grenze überschreiten darf, wird er das wieder machen“, so Ernst Geppel-Rösner.

Der ÖGV-Obmann betont auch, dass Hunde nicht grundlos beißen – sie senden vorher Signale, die Herrl oder Frauerl erkennen sollten. Lernen können sie das in der Hundeschule. „Viele Hunde kommen nur in die Welpenschule. Wichtig wäre, dass mit ihnen auch weiter gearbeitet wird“, so Geppl-Rösner. Da sei auch viel Heimarbeit dabei. Herrl und Frauerl müssten sich mit dem Hund beschäftigen, zum Beispiel Unterordnung und Agility trainieren.

Auch im Tierheim setzt man auf Hunde-Erziehung. „Wir versuchen, auf Problemhunde einzugehen und mit ihnen zu arbeiten, als wären sie Freunde. Wir zeigen ihnen, dass nicht alle Menschen schlecht sind und versuchen so, das Vertrauen wieder herzustellen“, erklärt Davor Stojanovic. So hätten sich schon einige Kampfhunde als liebe Tiere herausgestellt. Der Tierheimleiter weiß aus Erfahrung, dass Spitz und Dackel am häufigsten zubeißen. „Bei so kleinen Hunden sind die Auswirkungen natürlich nicht so gravierend wie bei Rottweilern und Schäferhunden.“

Der Hundeführerschein, der für bestimmte Rassehunde vorgeschrieben ist, ist für Tierheimleiter Davor Stojanovic keine Garantie für den richtigen Umgang mit dem Vierbeiner: „Nur weil jemand einen Führerschein hat, muss das auch nicht heißen, dass er gut Autofahren kann.“

Sowohl Davor Stojanovic als auch Ernst Geppel-Rösner sprechen sich gegen eine allgemeine Beißkorbpflicht aus, die derzeit diskutiert wird. „Wobei Beißkorb ein schlechter Ausdruck ist, denn das wirkt gefährlich. Eigentlich müsste es Schutzkorb heißen“, meint der Tierheimleiter. Einem Ein-Kilo-Chihuahua einen Maulkorb anzulegen hält er nicht für sinnvoll. Auch bei einem Mops, dem das Atmen ohnehin schwerfällt, sei dies nicht zielführend. „Und müssten dann auch Rettungshunde einen Beißkorb tragen?“, fragt sich Stojanovic. Der Tierheimleiter und auch der ÖGV-Obmann sind überzeugt, dass es wesentlich weniger Hundeattacken gäbe, wenn sich Hundehalter an die gesetzlichen Vorgaben hielten – dazu gehören nach dem NÖ Hundehaltegesetz die generelle Leinenpflicht sowie Maulkorb- und Leinenpflicht für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotenzial innerhalb des Ortsgebietes. 22 Anzeigen gegen die Leinen- und Beißkorbpflicht sind heuer im Bezirk erfolgt, bestätigt Bezirkspolizeikommandant Gerhard Pichler. „Die bestehenden Gesetze sind ausreichend, sie sollten nur strenger überwacht werden“, so Hunde-Experte Stojanovic.