Nachwuchs ist bei den Blasmusikern gefragt

Anlässlich des Jubiläums „70 Jahre NÖ Blasmusikverband“ startet die NÖN ab der kommenden Woche die Vorstellung aller Musikvereine der Region.

„„Ich finde es eine Super- Sache, dass sich die Blasmusik hier präsentieren kann. Ihr Stellenwert ist nach wie vor ungebrochen. Sie bleibt ein riesengroßer Kulturträger. Ich finde, dass jede Gemeinde, die einen Musikverein hat, sich glücklich schätzen kann, denn bei den Proben kommen Jung und Alt in Kontakt und verfolgen ein einziges Ziel: das gemeinsame Musizieren“, sagt die Obfrau der Bezirksarbeitsgemeinschaft St. Pölten, Ingeborg Dockner.

„Wir müssen hier wieder das Interesse der Jugend auf die Blasmusik fokussieren und ihr alle Vorteile aufzeigen.“

Der Nachwuchs habe bis vor der Pandemie keine Probleme bereitet, da die Zusammenarbeit mit den Musikschulen gut funktioniere.

Dockner: „Doch der Ausfall von Proben hat uns zugesetzt. Wir müssen hier wieder das Interesse der Jugend auf die Blasmusik fokussieren und ihr alle Vorteile aufzeigen. Denn der Mehrwert einer Mitgliedschaft, vor allem die soziale Entwicklung junger Musiker, ist groß. Für die Vereine sind natürlich Wettbewerbe, Auftritte und Bewertungen wichtig, damit sie wieder so richtig durchstarten können – da ist es egal, ob es ein kleiner oder ein großer Verein ist.“

Apropos Nachwuchs: „Wir haben den Vorteil, dass wir in der Mittelschule die Musik-Sonderform haben – und die Zusammenarbeit von Mittelschule, Musikschule und Jugendkapelle funktioniert gut. Natürlich hat das Musikinteresse wegen der mangelnden Auftritte nachgelassen und es gibt eine leicht fallende Tendenz, denn es gab keinen Tag der offenen Tür und keine Präsentation – aber wir arbeiten mit Nachdruck daran, das Ganze wieder aufzubauen“, so Alfred Hertlein-Zederbauer, Lehrer an der Musikmittelschule und Dirigent der Jugendkapelle Herzogenburg.

„Obwohl es von der Jugendkapelle doch einige Musiker zur Stadtkapelle zieht, würden wir uns noch mehr Nachwuchs wünschen, um die Qualität aufrechterhalten zu können, denn die Jugend und der Nachwuchs sind doch ein Fundament, auf das man aufbauen kann“, erklärt Kapellmeister Hannes Kaiser.

