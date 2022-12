Neue Mitglieder bei der Klima- und Energiemodellregion

Werbung

Seit zwölf Jahren arbeiten die Bürgermeister der Region an einer gemeinsamen Strategie zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel. Nun wächst die Klima- und Energiemodellregion Unteres Traisental-Fladnitzal weiter an, denn Obritzberg-Rust und Zwentendorf stoßen hinzu, womit man bei über 30.000 Einwohnern hält. „Es sind sowohl die Anforderungen an die Gemeinden gestiegen, aber auch unsere Motivation wichtige Dinge umzusetzen und die Betroffenheit zu lindern“, weiß Traismauers Bürgermeister Herbert Pfeffer, der nun bereits in seine dritte Periode als Obmann der Modellregion geht.

Obritzberg-Rusts Bürgermeisterin Daniela Engelhart hat den Beitritt rund ein Jahr vorbereitet und sich regelmäßig mit der Modellregion ausgetauscht: „Wir haben ja durch die Nachbargemeinden Wölbling und Statzendorf schon einige Erfahrungen mit der Modellregion, Klimaschutz ist uns generell wichtig. Somit freuen wir uns, nun dabei zu sein.“

„Gemeinden starten nicht bei Null“

Ähnlich sieht das Modellregionsmanager Alexander Simader: „Zwentendorf und Obritzberg-Rust beginnen ja nicht bei Null, sondern sind sehr aktive Gemeinden. Wir werden auch als Region viele Impulse von den Gemeinden erhalten.“

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.