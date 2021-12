Neulengbacherin als Hofladendiebin: Wie eine diebische Elster

Die unheimliche Serie begann am 27. August: Eine vorerst unbekannte Frau hatte sich auf Einbrüche in und Diebstähle bei Hofläden spezialisiert. Alleine der Betrieb von Familie Lambeck in Unterau bei Kapelln wurde fünf Mal heimgesucht. Auch Direktvermarkter in Weißenkirchen und Würmla waren betroffen.

Dachte man zunächst noch an eine regionale Serie im Perschlingtal, so stellte sich die Situation bald ganz anders dar. Denn aufgrund der intensiven Ermittlungen haben die Bediensteten der Polizeiinspektion Herzogenburg mit Unterstützung der Kollegen der Polizeiinspektionen Böheimkirchen und Pyhra eine 34-Jährige aus Neulengbach als mutmaßliche Täterin ausgeforscht. aus dem Bezirk St. Pölten-Land als Beschuldigte zu diesen Straftaten ausgeforscht - wir berichteten bereits online:

In Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Traisen konnten die Ermittler der Verdächtigen zwei weitere Diebstähle in Selbstbedienungsläden in Wiesenfeld und Rotheau, Bezirk Lilienfeld, Anfang September zuordnen, wobei Lebensmittel gestohlen worden waren.

Unabhängig davon führten auch die Bediensteten der Polizeiinspektion Altlengbach in der Zwischenzeit Ermittlungen gegen die 34-Jährige. Sie soll im November insgesamt 13 Diebstähle in vier Selbstbedienungsläden in den Gemeindegebieten von Neustift-Innermanzing, Altlengbach, St. Christophen und Brand-Laaben verübt haben. Bei diesen Straftaten wurden ebenfalls Bargeld und Lebensmittel gestohlen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 540 Euro.

Die Frau zeigte sich geständig und wurde wegen des Verbrechens von gewerbsmäßigen Diebstählen auf freiem Fuß angezeigt.