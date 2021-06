Entweder es fehlen Zeitzeugen oder es scheint niemand darüber etwas zu wissen, beispielsweise über die NS-Vergangenheit des Schlosses Thalheim, wo ein sogenanntes Umschulungslager existierte, in dem Zwangsarbeiter jüdischer Abstammung landwirtschaftliche Tätigkeiten erlernen sollten, oder über die Firma Rudolf Riefenthaler in Herzogenburg, wo es in nicht näher präzisierten Betonwerken ein Zwangsarbeiterlager für ungarische Juden gegeben haben soll.

Elisabeth Eder: „Ostarbeiter stammten auch aus Frankreich und Italien.“ Schwab, Schwab

Immerhin: Die passionierte Historikerin Elisabeth Eder hat profunde Kenntnisse über ein sogenanntes „Ostarbeiterlager“ in der Römerstadt, die sie den NÖN-Lesern weitergibt. Ab 1939 wurde das Stahlwerk Martin Miller in die Kriegsrüstung (Bauteile für Flugzeugmotoren) eingegliedert, dafür vergrößerte man auch das Werk. Im Zuge der Erweiterung ist der erhöhte Bedarf an Arbeitskräften durch rekrutierte Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene abgedeckt worden.

„Da sie zum großen Teil aus der Sowjetunion - meist Ukraine oder Russland - stammten, wurden sie gesamt als Ostarbeiter bezeichnet, obwohl auch Franzosen und Italiener hier zur Zwangsarbeit eingesetzt waren“, weiß Elisabeth Eder.

Die Anzahl bleibt unklar

Die Unterbringung dieser Arbeiter erfolgt anfangs teilweise im Pfarrhof, in der Pfarrhofscheune, in der sogenannten „Bierhalle“ und anderen Notquartieren. Ende November 1940 wurde das neu errichtete Wohnlager neben der Arbeitersiedlung an der Donaustraße liegend, von den Zwangsarbeitern bezogen. Wie hoch die durchschnittliche Anzahl der Zwangsarbeiter im Lager war, lässt sich laut den ungleich berichtenden schriftlichen Quellen nicht mit Bestimmtheit festlegen. In einem Schreiben des Reichsstatthalters Niederdonau vom 29. Juni 1942 wird die Zahl der Gefolgschaftsmitglieder im Werk mit 647 und die der Kriegsgefangenen mit 310 angegeben.

Eine 1944 geplante weitere Werks- und Lagererweiterung wurde nicht ausgeführt. Von einem Zwangsarbeiterlager in Wohnwägen, in einem gettomäßig abgegrenzten Bereich direkt beim Werk Miller in Venusberg, in dem Sinti und Roma angehalten wurden, informiert die neuere Geschichtsforschung.