Äußerst gut besucht war der 53. Pensionistenball im Volksheim. Mit dem gelungenen Event ging der einzige Ball, den die „Stadt mit Lebensqualität“ im Fasching heuer zu bieten hatte, über die Bühne. Bürgermeister Christoph Artner begrüßte die zahlreichen Gäste, die aus nah und fern zum Tanzen und zur Unterhaltung nach Herzogenburg kamen.

Die Tanz-Veranstaltungen werden von Jahr zu Jahr aber immer weniger. Während man früher in der Faschingszeit in Herzogenburg zwischen dem Sportlerball, dem Pfarrgschnas, dem ÖVP-Ball, dem Arbeiterball, dem Ball der Kleingärtner – liebevoll Krauthappelball genannt –, dem Lumpenball, dem Musiker-Kränzchen und jeder Menge Feuerwehrbälle wählen konnte, blieb nur mehr der winzige Rest über. Der Rotkreuz-Ball ist nun in die Inzersdorfer Mehrzweckhalle übersiedelt ist.

Kapitänsball war eine „einmalige Sache“

Im letzten Jahr punktete Ernst Hackl noch mit seinem Kapitänsball, bei dem viele hofften, er würde eine Fortsetzung finden. „Nein, das war eine einmalige Sache und sollte auch so bleiben. Auch der Ossarner Dorfball war einmalig. Es ist nicht leicht heutzutage, eine Tanzveranstaltung zu organisieren, die Infrastruktur soll stimmen, neue Ideen sind gefragt, um das Interesse der Leute zu wecken – ja und natürlich freiwillige Helfer, denn alleine bist du auf verlorenem Posten“, erklärt Ernst Hackl.

„Der Aufwand wurde einfach zu groß und steht in keiner Relation mehr zum Ertrag der Veranstaltung. Denn überbleiben soll ja schließlich auch etwas“, stößt der Kommandant der Oberndorfer Feuerwehr, Stefan Luef, ins gleiche Horn. Und auch Kurt Schirmer als Obmann des SC Herzogenburg, angesprochen auf den früher gut besuchten Sportlerball, erklärt: „Die Einnahmen decken heutzutage einfach nicht mehr die Kosten.“

„Der Aufwand wurde einfach zu groß und steht in keiner Relation mehr zum Ertrag der Veranstaltung“ Stefan Luef, Kommandant der Feuerwehr Oberndorf

Und diese Ansicht dürfte generell der Zug der Zeit sein, denn auch in anderen Gemeinden werden die Bälle von Jahr zu Jahr weniger. Dass der Bedarf und die Lust am Tanzen aber nach wie vor da sein dürften, zeigt, dass gerade in der Zeit im Fasching die Tanzschulen sehr gut besucht sind – und das nicht nur von jüngeren Gästen. Was ist also wirklich der Grund für das „Ballsterben“? Sind es die vielen Abgaben wie die AKM, die Saalmiete und die Kosten für die Musik-Kapelle – oder liegt es an etwas anderem? In Herzogenburg stünden als Veranstaltungsorte der Saal im Gasthaus Maurer, die Vollrathhallen, das Sportzentrum, das Volksheim oder der Augustinussaal im Stift zur Verfügung – aber wo sind die Veranstalter?