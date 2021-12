ÖVP-Stimmen zur Bundespolitik: „Situation ist einfach traurig“

Die ÖVP hat turbulente Tage hinter sich: Kurz weg, Schallenberg, Karl Nehammer neuer Kanzler. Bezirksparteiobmann und Nationalratsabgeordneter Friedrich Ofenauer: „Mit Sebastian Kurz verlässt ein herausragender Mann mit Herz die Politik. Er hat in den vergangenen Jahren etwa mit seiner Familienpolitik viel erreicht. Die politische Arbeit im Bezirk geht auch ohne ihn weiter. Wir werden uns auf die Situation einstellen und den Blick nach vorne richten.“

Er kenne Karl Nehammer persönlich aus der ÖVP NÖ. Ofenauer: „Mit seiner Durchschlagskraft und Handschlagqualität ist er der richtige Steuermann, um Kurs zu halten. Mit Gerhard Karner folgt ihm als Innenminister ein Mann nach, der durch seine Arbeit als Bürgermeister stark mit der Basis verankert ist.“

Und was sagt diese Basis? Traismauers ÖVP-Gemeindeparteiobfrau und Stadträtin Veronika Haas ist eine erfahrene Kommunalpolitikerin: „Die Situation ist einfach traurig. Bei Kurz war nach außen hin alles gut und schön, auch wir waren fasziniert, aber letztendlich war es doch nur Show und Inszenierung; eine Showpolitik, die es übrigens auch bei uns in Traismauer an der Spitze gibt. Die Chats haben mich jedenfalls sehr getroffen. Ich hoffe, dass nun Ruhe einkehrt. Es ist die letzte Chance für die Regierung. Sie muss sich sofort an die Arbeit machen, etwa im Pflegebereich gibt es jede Menge zu tun.“

Herzogenburgs ÖVP-Stadtparteiobmann Stadtrat Max Gusel ist froh, dass „nach dem Rückzug von Kurz kein Machtkampf ausgebrochen ist. Der Bundesparteivorstand hat ein klares Signal ausgesandt, die Partei ist handlungsfähig. Der neue Bundeskanzler Karl Nehammer, den ich übrigens vor drei Jahren in Gemeinlebarn persönlich kennenlernen durfte, genießt auch das volle Vertrauen aller Landeschefs.“

Florian Krumböck wird Bundesrat

Kapellns ÖVP-Bürgermeister Alois Vogl hofft, dass „die Partei nun in ruhigeres Fahrwasser gelangt. Ich hoffe, dass die Regierung weiter arbeiten kann, es gibt viele Probleme, Neuwahlen machen keinen Sinn.“

In die gleiche Kerbe schlägt Statzendorfs ÖVP-Bürgermeister Herbert Ramler: „Neuwahlen sind nicht der richtige Weg.“ Zu Sebastian Kurz merkt er an, dass „ich in der Politik die Unschuldsvermutung vermisse.“

Die Rochaden bei der ÖVP bringen es mit sich, dass der St. Pöltner Florian Krumböck am Donnerstag als neuer Bundesrat angelobt wird. Er ist nach Hans Jörg Schelling der erste ÖVP-Abgeordnete aus St. Pölten seit 13 Jahren: „Dass die Stadt wieder einen ÖVP-Abgeordneten hat, ist ein klares Zeichen für ein engeres Miteinander von Stadtpartei und Landespartei, aber auch von Stadt und Bezirk. Denn ich sehe mich selbstverständlich als Vertreter aller knapp 200.000 Einwohner von Stadt und Bezirk in der Zukunftsregion St. Pölten.“