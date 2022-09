Offiziell: Hell folgt Sassmann als Raiffeisenbank-Obmann

Werbung Landestheater St. Pölten Anzeige Saison startet mit Theaterfest für alle am Samstag, 10. September

Die Generalversammlung der Raiffeisenbank Region St. Pölten brachte neben einem herausragenden Tätigkeitsbericht 2021 auch eine wegweisende Veränderung in der Führungsmannschaft der Genossenschaft mit sich.

Zum neuen Obmann wurde Michael Hell, vormals Obmann der Raiffeisenbank Herzogenburg-Kapelln, gewählt. Als langjähriges Mitglied und Funktionär der Landjugend brachte er es bis zum Bundesobmann, nach dem Bachelorstudium in Wirtschaftsrecht legte er die Berufsbefugnis zum Steuerberater ab. Neben seinem aktuellen Job als Geschäftsführer und Partner der LBG NÖ Steuerberatung führt der 35-Jährige noch den eigenen land- und forstwirtschaftlichen Familienbetrieb. Hell will sich in seiner ersten Amtsperiode vor allem der Attraktivität und Aufwertung der Genossenschaft widmen. „Ich werde die hinterlassenen Fußspuren bestmöglich ausfüllen und auch neue Wege beschreiten“, versprach er seinem Vorgänger Johannes Sassmann.

Für das Raiffeisen-Urgestein war die Generalversammlung gleichsam die Abschiedsveranstaltung. Sassmann hatte großen Anteil an der begleitenden Fusion der Raiffeisenbank St. Pölten mit der Raiffeisenbank Traismauer und Statzendorf. Ebenso wurde in seiner 21-jährigen Amtszeit als Obmann die Fusion der Raiffeisenbanken Böheimkirchen, Pielachtal und St. Pölten abgewickelt sowie die Eingliederung der Raiffeisenbank Herzogenburg-Kapelln vollzogen. Und nicht zuletzt durfte er voll Stolz zum Abschied auf das erfolgreichste Jahr in der Geschichte der Raiffeisenbank Region St. Pölten verweisen. Für seinen unermüdlichen Einsatz wurde Sassmann mit dem Titel Ökonomierat sowie dem großen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land NÖ geadelt. Zu seinem Abschied erhielt er nun noch das Ehrenzeichen in Gold aus den Händen von Raiffeisen-Generalanwalt Erwin Hameseder und wurde vom Vorstand einstimmig zum Ehrenobmann erhoben.

„Viele unserer Kunden hatten 2021 noch stark mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen und waren von Lockdowns und weiteren einschränkenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie betroffen. Diese Ausnahmesituation zeigt aber auch, wie unverzichtbar eine gesunde Regionalbank für die heimische Wirtschaft und die Bevölkerung ist“, betonte dann Direktor Gerhard Buchinger bei der Präsentation der Erfolgszahlen.

Der Erfolgslauf geht ungebremst weiter

Trotz ungünstiger Begleitumstände ging der Erfolgslauf ungebremst weiter: Dies zeigt sich nicht nur im Wachstum der Bilanzsumme um 8,69 Prozent auf 1,614 Milliarden Euro.

Als herausragender Erfolg im operativen Geschäft ist die Entwicklung des Betriebsergebnisses zu sehen. Dieses weist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 35,60 Prozent auf 18,1 Millionen Euro auf. „Das beachtliche Wachstum bei den verwalteten Kundengeldern in Höhe von 9,03 Prozent auf 3,01 Milliarden Euro stellt einen enormen Vertrauensbeweis der regionalen Raiffeisen-Familie dar“, sagte Buchinger.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.