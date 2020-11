Herzogenburgs Bürgermeister Christoph Artner hat es wie seine Amtskollegen nicht leicht: „Ankündigungen und Verordnungen ändern sich stündlich. Was gestern noch in Ordnung war, hat heute keine Gültigkeit mehr.“

Gültig ist jedenfalls der Lockdown. Artner will mit gutem Vorbild vorangehen. Er appelliert: „Nehmen wir die Sache ernst, natürlich auch im privaten Bereich! Wenn man mitbekommt, wie es manchen Leuten während der Krankheit geht, wie die Folgen aussehen, die nicht vorhersehbar sind, denkt man intensiver darüber nach.“

„Es ist ja wie am Stammtisch. Wenn ich möchte, kann ich alles gut reden, aber auch alles schlecht reden.“Traismauers Bürgermeister Herbert Pfeffer zu den Lockdown-Debatten

Im Stadtamt herrscht Betrieb, wobei Schutzmaßnahmen großgeschrieben sind: „Absperrungen, Masken, Desinfizierung, telefonische Voranmeldung“, listet der Bürgermeister auf. Derzeit befinde man sich überdies in der heißen Phase der Budgeterstellung, zwei Möglichkeiten stehen zur Auswahl: „Einige Leute kommen im großen Sitzungssaal zusammen oder wir erledigen das Ganze per Videokonferenz.“ In der täglichen Arbeit spiele auch das Mobiltelefon eine immer größere Rolle.

Für Traismauers Bürgermeister Herbert Pfeffer kam der Lockdown nicht wirklich überraschend: „Die Zahl der Infizierten ist auch in unserem Gemeindegebiet rasant angestiegen und wir haben leider auch Todesfälle zu verzeichnen. Erst vor wenigen Tagen ist ein ehemaliger Gemeindemitarbeiter an Corona verstorben.“

Debatten, ob der Lockdown als Ganzes oder einzelne Maßnahmen gut, schlecht oder überzogen sind, hält der Stadtchef für unangebracht: „Sie sind fehl am Platz. Es ist ja wie am Stammtisch. Wenn ich möchte, kann ich alles gut reden, aber auch alles schlecht reden. Die probate Lösung gibt es nicht am Silbertablett“, meint Pfeffer, der an die Bevölkerung appelliert, sich an die vorgegebenen Maßnahmen zu halten.

Persönliche Termine nur in dringenden Fällen

Am Stadtamt selbst läuft der Betrieb fast wie gewohnt, persönliche Termine mit dem Bürgermeister oder den Mitarbeitern gibt es allerdings nur in extrem dringenden Fällen und dann nur gegen Voranmeldung. Der Wirtschaftshof ist weiterhin geöffnet, auch die Bibliothek hält ihre Pforten offen.

Was dem Bürgermeister zunehmend Sorge bereitet, sind die Gemeindefinanzen: „Ich weiß, dass wir damit, wenn man es so formulieren darf, mit anderen Kommunen in bester Gesellschaft sind.“ Pfeffer vermutet, dass „der Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2021 fürchterlich ausschauen wird.“ Der Zubau zum Kindergarten sei das einzig größere Projekt, ansonsten fahre man auf Sparflamme.

Man versuche jedenfalls, die Bereiche des ordentlichen Haushaltes so gut wie möglich abzudecken, für Zusätzliches fehlt das Geld: „Ich hoffe, dass dies die Bürger auch verinnerlichen werden, dass es den Gemeinden nicht gut geht.“

Pfeffer persönlich wird einen neuen Bereich suchen, in dem er aktiv sein kann: „Denn die Sauna, in der ich immer gut abschalte, fällt ja in den kommenden Wochen leider flach.“

In Wölbling hat man bereits vor vier Wochen damit begonnen, die Struktur am Gemeindeamt zu verändern: „Wir arbeiten auf der Gemeinde in zwei Schichten, ein Team ist im Homeoffice, das andere im Amt. Damit wollen wir sicherstellen, dass wir als Gemeinde immer handlungsfähig bleiben“, berichtet Bürgermeisterin Karin Gorenzel.

Sie hält ihre Sprechstunden weiterhin, allerdings nur gegen telefonische Voranmeldung und persönlich nur im äußersten Notfall. „Ich versuche alles, soweit es geht, telefonisch abzuklären, ich stehe aber auch für Videokonferenzen zur Verfügung“, erklärt die Ortschefin.

„Ernst nehmen und nicht verharmlosen“

Statzendorfs Bürgermeister Herbert Ramler appelliert an alle Gemeindebürger, sich an die Beschränkungen zu halten, damit dieser Lockdown bald wieder aufgehoben werden kann: „Meine Hoffnungen sind, dass, wenn sich alle Menschen daran halten, die Maßnahmen Anfang Dezember wieder gelockert werden können. Wir sollten das Coronavirus ernst nehmen und nicht verharmlosen.“

Seit Anfang der Woche ist das Gemeindeamt geschlossen. Alle Anliegen sollten, wenn möglich, telefonisch oder per Mail, vorgebracht werden. In dringenden Fällen kann man lediglich gegen telefonischer Voranmeldung ins Gemeindeamt.

Ramler: „Wir wicklen den Parteienverkehr und auch die Poststelle, sowie bereits im ersten Lockdown, über ein Fenster beziehungsweise eine Plexiglasscheibe ab. Ich behalte meine Sprechstunde Dienstag-Abend bei, allerdings ist eine Voranmeldung notwendig. Der Kontakt zu den Bürgern ist zu jeder Zeit gegeben.“