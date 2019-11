Mit Galgenhumor nehmen zahlreiche Raucher und einige Gastronomen das Rauchverbot in geschlossenen Räumen: In der Halloween-Nacht wird in St. Pölten Party gemacht, im Namen der letzten Tschick – im Café im Palais Wellenstein probeweise gleich outdoor, an einer Bar, die mit Wärmelampen bestrahlt wird. Wirt Tezcan Soylu macht sich keine großen Sorgen, dass die Gäste ausbleiben, wenn sie sich ihren Glimmstängel nicht mehr im Lokal anzünden dürfen: „Ich hatte ja bis jetzt auch einen größeren Nichtraucherbereich. Diejenigen, die bis jetzt für ein Zigaretterl in das Raucherkammerl gegangen sind, werden jetzt halt vor dem Lokal rauchen.“

Nicht ganz so locker sieht Oliver Kloiber die Situation. Der Besitzer des Yesterday zählt viele Genussraucher zu seinen Gästen, die sich in einer der besten Bars des Landes gerne in gemütlicher Atmosphäre eine Zigarre zum edlen Cognac oder feinen Whisky gönnen. „Ich fürchte, dass da einige meiner Stammgäste seltener kommen werden.“

Osteria-Wirt Erich Stierschneider kann die Bedenken von Oliver Kloiber nachempfinden – und bestätigen. Sein Lokal ist seit Anfang 2016 rauchfrei. „Die Weintrinker, die am Abend auf ein Glaserl und eine Zigarre gekommen sind, bleiben eher weg. Allerdings kommen jetzt mehr Gäste zum Essen.“

Das sieht auch Leo Graf so. Der Hotelier, Wirt und Bezirksvertrauensmann der Wirtschaftskammer für Gastronomie und Hotellerie ist überzeugt, dass sich die Einstellung der Raucher geändert hat. Und durch die neue Regelung, die keine Ausnahmen vorsieht, habe kein Gastronom einen Wettbewerbsvorteil. Dass es keine Lücken im neuen Rauchergesetz gibt, ist auch für Georg Loichtl positiv: „Bisher hatten die Nichtraucherlokale einen Nachteil.“ Sonst ist der Obmann des St. Pöltner Wirtevereins nicht zufrieden mit dem Gesetz, das ÖVP, SPÖ, NEOS und Liste Jetzt im Sommer beschlossen haben: „Ich bedaure, dass die Politik keinen Konsens gefunden hat. Viele Kollegen haben viel Geld investiert, um ihr Lokal in einen Speisebereich ohne Rauch von einer Raucherbar abzutrennen. Sie bleiben jetzt auf den Kosten sitzen.“

Und sie passen sich an die aktuellen Gegebenheiten an. Wie Leo Graf: „Ich baue die Glaswände in meinem ,Pfiffig‘ im Traisenpark jetzt ab.“

Im Café Schubert ist die Glas-Abtrennung zum Raucherbereich schon verschwunden, im Café im Palais Wellenstein bekommt der Raucherbereich eine neue Bestimmung: „Ich werde das Zimmer für geschlossene Gesellschaften nutzen“, erklärt Tezcan Soylu.

Weitaus existenzgefährdender ist das Rauchergesetz für die Shisha-Bars. Zwar sieht Florian Zizlavsky sein Café Central weiterhin als St. Pöltens Jugendtreffpunkt Nummer eins, und er wird versuchen, mit Heizstrahlern den Gartenbetrieb so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Allerdings hat er sich der Vereinigung der Shisha-Bar-Betreiber Österreich (VSBÖ) angeschlossen, die beim Verfassungsgerichtshof fordert, dass Shisha-Bars vom Nichtrauchergesetz ausgenommen werden.

Im Übrigen dürfte das Rauchverbot bereits ein erstes Opfer in der Landeshauptstadt fordern: „Tennessee“-Wirt Valentin Kopatz hat via Facebook angekündigt, kein Nichtraucherlokal führen zu wollen und mit Mai die Bar zu schließen.

Abschied von der Beisl-Kultur

In Herzogenburg machte Wirtschaftsstadtrat Erich Hauptmann seinen letzten Zigarettenzug in einem Lokal, denn 27 Jahre politischer Streit um das Rauchen gingen in der Halloween-Nacht auch in der Stiftsstadt zu Ende. Für viele Raucher bedeutet es den Abschied von der Beisl-Kultur, wie sie jahrzehntelang gepflegt wurde. Während in manchen Lokalen Raucherpartys mit Gratis-Zigaretten gefeiert wurden, in anderen Lokalen Gäste aus Frust einfach wegblieben, ging es beim Maurer-Wirt in der Herrengasse eher ruhig zu – und während Hauptmann seine Zigarette ausdämpfte, wusch die Schankkraft gemeinsam mit dem Wirt das letzte Mal die Aschenbecher aus.