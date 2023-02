Propst Stockinger: Fastenzeit heißt „Nein sagen können“

Propst Petrus Stockinger hält sehr viel von der Fastenzeit: „Ein kluger Mensch hat einmal gesagt: ,Es gehört zum Schwierigsten überhaupt, weniger zu nehmen, wenn man auch mehr nehmen könnte!‘ Wenn man bedenkt, dass der Mensch einen großen Teil seiner Würde daraus bezieht, auch Nein sagen zu können – also weder äußeren noch inneren Verlockungen hilflos ausgeliefert zu sein – dann zeigt sich das Fasten als ausgezeichneter Weg, dieses Nein auch wieder einmal zu üben.“

Schon allein deshalb sei er ein Freund der Fastenzeit und ein Freund des Fastens: „Man kann abseits der gewohnten Existenz als systemkonformer Konsumtrottel die eigene Würde wieder neu entdecken!“, betont Propst Petrus.

Pater Lucjan Hozer ist der Pfarrer der Franziskanerkirche in St. Pölten. Fasten sei nicht negativ zu bewerten: „Verzicht bringt auch Klarheit. Wenn man bewusst in der Fastenzeit auf etwas verzichtet, entsteht Platz, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Man wird merken, was wichtig ist und was nicht. Auch, dass man mit weniger genauso zufrieden und dankbar sein kann.“

