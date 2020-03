In welche Richtung soll es gehen und wie fest sitzt SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner wirklich im Sattel? Diese Fragen können die SPÖ-Mitglieder gerade selbst beantworten. Seither läuft die Befragung, die auch über das politische Schicksal der roten Chefin entscheiden könnte. Teilnahme und Abstimmungsverhalten seien persönliche Entscheidungen, betont Bezirksparteivorsitzender Matthias Stadler. Antworten wird es aus dem Bezirk St. Pölten aber definitiv geben.

„Ich werde abstimmen“, sagt etwa der Traismaurer Bürgermeister Herbert Pfeffer. Seine Wölblinger Kollegin Karin Gorenzel hat sogar schon ihre Kreuzerl gemacht. Und damit sind die beiden nicht alleine: Die meisten der befragten Funktionäre wollen sich an der Mitgliederbefragung beteiligen.

„Ich glaube nicht, dass es schlau ist, so etwas über eine Umfrage zu klären. Dafür gibt es Parteitage“

Bei der Frage nach der Sinnhaftigkeit scheiden sich jedoch die Geister. „Ich glaube nicht, dass es schlau ist, so etwas über eine Umfrage zu klären. Dafür gibt es Parteitage“, meint Pfeffer. Der Herzogenburger Bürgermeister Christoph Artner freut sich hingegen über die Zuwendung zur Basis: „Ich finde es grundsätzlich gut, wenn man die Mitglieder abstimmen lässt.“ Dass sich Rendi-Wagner dieser Herausforderung stelle, sei mutig. Mit dem Zeitpunkt haben beide keine Freude: „Den finde ich total unpassend“, sagt Pfeffer. „Wir befinden uns gerade in einer Phase der Selbstfindung und versuchen, in die Rolle der Opposition hinein zu finden. Dass es da an der Zeit ist, für so eine Umfrage, bin ich skeptisch“, meint Artner.

Wie sie die Frage über die Vorsitzende beantworten, wollen die beiden nicht verraten. Gerade junge Sozialdemokraten machten hingegen aus ihrer fehlenden Unterstützung für die Chefin kein Geheimnis. Auch der St. Pöltner SJ-Bezirksvorsitzende Herbert Hollaus jun. wird Rendi-Wagner nicht das Vertrauen aussprechen. Dabei gehe es ihm nicht um ihre Person, sondern darum, zu verdeutlichen, dass es Veränderungen der Strukturen brauche und nicht der Parteispitze. „Es wäre besser, sich auf Inhalte zu fokussieren.“

„Das Problem ist, dass die Bundespartei schon lange den Kontakt zur Basis verloren hat.

Das sehen auch seine Partei-Kollegen nicht anders. Gefragt nach der Situation der Sozialdemokratie sparen die Bürgermeister nicht mit Kritik. Pfeffer ist ebenfalls überzeugt, dass es der Bundespartei gut täte, sich nicht nur mit sich selbst zu beschäftigen. „Das Problem ist, dass die Bundespartei schon lange den Kontakt zur Basis verloren hat.“ Artner hält es mit den Worten des ehemaligen Wiener Bürgermeisters Michael Häupl: „Streiten können wir im Wohnzimmer, aber nicht am Balkon.“ Das hätten viele vergessen. Dass die viel zitierte Richtung stimme, kann er nicht bestätigen. „Wir sind auf der Suche danach. Dass wir das in der Öffentlichkeit tun, gefällt mir nicht.“

Gorenzel gibt sich positiver gestimmt. Sie glaubt, dass die Befragung helfen könnte, diese Richtung wiederzufinden. „Ich halte es prinzipiell für eine gute Idee, weil man wieder die Basis befragt.“ Für sie stelle sich nur die Frage, welche Conclusio man dann daraus ziehe. Gerade bei den inhaltlichen Ergebnissen erwarte sie sich schließlich klare Handlungen. Damit die Vorsitzende bleiben könne, müsse sie aus ihrer Sicht zudem mindestens 50 Prozent erhalten.