Rot-Kreuz-Bezirksstellenversammlung: „War ein hartes Jahr“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der Rückblick auf das abgelaufene Geschäftsjahr und die Ehrung langjähriger Mitglieder standen im Mittelpunkt der Rot-Kreuz-Bezirksstellenversammlung, die im Gasthof Nährer in Rassing stattfand. Bezirksstellenleiter Michael Prunbauer begrüßte dazu auch die Bürgermeister Alois Vogl (Kapelln), Herbert Ramler (Statzendorf), Daniela Engelhart (Obritzberg-Rust) und Christoph Artner (Herzogenburg,) Herzogenburgs Alt-Bürgermeister Franz Zwicker und Stiftsdechant Mauritius Lenz, Nationalratsabgeordnete Bettina Rausch und Bezirkshauptmann-Stellvertreter Christian Pehofer sowie Abschnittsfeuerwehrkommandanten Helmut Czech.

„Es hat den Eindruck, es würde uns die Luft ausgehen, aber nicht nur uns, sondern auch anderen Rot-Kreuz-Stellen geht es so, denn der heiße Sommer, die Dürre, Waldbrände und Überflutungen, die Pandemie, ein Krieg und die Energiekrise haben vieles durcheinandergebracht. Und doch möchte ich mich bedanken und ich bin stolz auf die Leistungen aller unserer Mitarbeiter, egal ob Freiwilliger, Hauptberuflicher, Zivildienstleistender oder Teilnehmer des Freiwilligen Sozialjahres. Sie zeigen in diesen herausfordernden Zeiten, was es heißt, für andere da zu sein“, erklärte der Bezirksstellenleiter.

Was hat sich zuletzt getan? Es wurde Rettungstransportwagen, Typ C, in Betrieb genommen und das Haus ist als GSD-Stützpunkt – für Gesundheits- und Soziale Dienste – zertifiziert worden.

Verdiente Mitglieder wurden ausgezeichnet

Beförderungen und Auszeichnungen haben sich in den vergangenen beiden Jahren gestapelt. So erhielten Anton Berger, Josef und Helen Eigner, Josef Müllner und Herta Riedl für 50 Jahre – und Susanne Bruckner, Andreas Frühwirth, Doris Högl, Elisabeth König, Gerald und Michaela Müllner, Michael Prunbauer, Sonja Schicklgruber und Lucia Zehndorfer für 25 Jahre Dienst beim Roten Kreuz die Auszeichnung und auch das Ehrenzeichen des Landes NÖ.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.