Am 12. und 13. Dezember werden die Covid-19-Massentestungen in allen Gemeinden in NÖ durchgeführt. Das Rote Kreuz Herzogenburg hat mit Bekanntwerden des Termins sofort die eigenen Kräfte mobilisiert und stellt nun an dem avisierten Wochenende täglich rund 20 Tester, damit die Massentestungen in den Gemeinden im Einsatzgebiet entsprechend umgesetzt werden können. Organisiert werden die Teststraßen vom Land NÖ und dem Bundesheer, die Rotkreuz-Mitarbeiter kommen ausschließlich zum Abnehmen der Abstriche zum Einsatz.

„Nach Bekanntgabe des Testtermins wurden intern sofort weitere Schritte gesetzt, um das Land und das Bundesheer hier tatkräftig unterstützen zu können. Wir haben es schon nach kurzer Zeit geschafft, mehr als die geforderten Positionen zu besetzen“ hält Bezirksstellenkommandant Gerald Müllner mit Stolz fest und ergänzt: „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir sind in enger Abstimmung mit den Behörden.“

Weiters betont Müllner, dass bereits am vergangenen Wochenende ein kleineres Team mobilisiert werden konnte, um die ersten Testungen in Kooperation mit dem Bundesheer durchführen zu können. „Wir haben gerade eine absolute Ausnahmesituation, das stellt auch uns als Rotes Kreuz vor große Herausforderungen, welche wir mit Bravour dank des ehrenamtlichen Engagements, gemeinsam mit dem Hauptberuflichen-Team sowie den Zivildienstleistenden abwickeln können. Zusätzlich zur Pandemie sind wir 24 Stunden für den Regelrettungsdienst und die Notfallrettung im Einsatz. Aus diesem Grund möchte ich mich bei allen Mitarbeitern und Kollegen recht herzlich bedanken.“

Bei den Massentestungen sind somit täglich Rotkreuz-Sanitäter, aber auch Mitarbeiter aus anderen zugelassenen Berufsgruppen wie zum Beispiel diplomiertes Pflegepersonal ausschließlich für diese Covid-19-Abstriche im Einsatz. Dazu kommen noch mobile Tester, die zu den erkrankten Personen nach Hause fahren. Trotzdem schafft es das Rote Kreuz Herzogenburg, den Regelrettungsdienst und die Notfallrettung aufrecht zu halten.

„Unser Verein lebt durch ehrenamtliches Engagement, aber vor allem durch den unermüdlichen Teamgeist, den wir auch in dieser Zeit unter Beweis stellen können: Aus Liebe zum Menschen“, so Gerald Müllner.