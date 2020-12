Seit Montag-Früh dürfen Handelsbetriebe ihre Pforten wieder öffnen. Die Kunden haben sehnsüchtig darauf gewartet, das haben gleich die ersten beiden Tage bewiesen.

Es herrschte Zufriedenheit bei den Betrieben in Herzogenburg sowohl in der Innenstadt als auch im City-Center, wo schon an den Vormittagen der Parkplatz praktisch voll war. Wie ein Lokalaugenschein zeigte, verteilten sich die Menschenansammlungen auf die vielen Geschäfte. Es gab kein richtiges Gedränge, wenngleich der Andrang groß war.

Alex Erber Andrang ja, aber kein Ansturm

Während bei Deichmann-Schuhe der Montag – laut Aussage des Personals – das Geschäft eher fast normal ablief, war es daneben bei Libro schon erheblich mehr, vor allem auf Spielzeug gab es dort einen regelrechten Run. Eher gleich – vielleicht um ein bisschen mehr, aber nicht allzu extrem – war der Verkauf bei Bekleidung in der Filiale von NKD als auch in der Fussl-Modestraße, wo die dortige Verkäuferin betonte, es liege auch daran, dass ja viel Werbung gemacht wurde, nicht an den ersten Öffnungstagen gleich die Geschäfte zu stürmen.

Dafür war der Andrang bei KiK-Textilien schon groß, bestätigte die Geschäftsführerin Alexandra Brunner: „Wir verkauften heute das Drei- bis Vierfache als sonst an einem Montag und auch am Dienstag gab es einen Ansturm.“

„Sind zufrieden, wir wurden fast gestürmt“

Zufrieden, auch wenn es vielleicht nicht immer so stürmte, waren großteils die Geschäfte in der Innenstadt. „Es war eher ein normaler Vormittag, aber wir erhoffen uns doch morgen Dienstag schon ein besseres Geschäft“, so Katharina Angerer von der Palmers-Filiale und Eva Schweitzer von Gwand & Schuh in der St. Pöltner Straße. Sehr zufrieden mit dem ersten Öffnungstag war Farben-Spezialist Johann Figl, er hatte allerdings wie den Jahren zuvor am Marienfeiertag geschlossen.

Ähnlich antworteten die Betreiber der beiden Juweliergeschäfte: „Es gab zwar keinen Ansturm, aber es war den ganzen Tag etwas los, wir sind zufrieden“, so Christian Hasenzagl – und Conny Schönbichler in der Kremser Straße strahlte: „Wir sind äußerst zufrieden, denn wir wurden fast gestürmt.“

Friseurmeisterin Verena Berger am Rathausplatz hatte zwar am Montag genug zu tun, obwohl, wie sie betonte, die Kunden mit den Terminen für die nächsten Tage schon eher vorsichtiger waren, denn es wusste ja niemand, ob die Friseure wirklich aufsperren können. „Aber ich sage gleich, einen dritten Lockdown würde ich – und wahrscheinlich vieler meiner Kollegen auch – nicht verkraften.“

Sehr gut besucht war am ersten Öffnungstag das Fotofachgeschäft Hiesleitner. Da das Geschäft eher klein ist, dürfen maximal zwei Kunden gleichzeitig hinein – und so gab es oft einen Stau vor der Eingangstür: „Ja, es stimmt, es war sehr viel los“, erklärt der zufriedene Händler – und bestätigte damit, dass viele Herzogenburger ihren Geschäften doch die Treue halten.

„Kleiner Vorteil für Geschäfte am Land“

Inge Mölzer: „Erwarte bis Heiligen Abend guten Geschäftsgang.“ Kopitz, Schwab, Heumesser

Auch in Traismauer atmete man tief durch. Inge Mölzer, Inhaberin „Schuh & Papier Inge“: „Dass die Geschäfte wieder öffnen durften, ist natürlich überaus erfreulich. Durch den Ausfall der Geschäftstätigkeit in den vergangenen drei Wochen ist ein Nachholbedarf gegeben. Ich erwarte mir einen guten Geschäftsgang bis zum Heiligen Abend. Ein besonderes Augenmerk liegt bei der Sicherheit der Kunden in der Infektionsprävention. Hier sehe ich einen kleinen Vorteil für die Geschäfte am Land beziehungsweise Geschäfte außerhalb von Einkaufszentren. Mit der nötigen Disziplin sollte das Infektionsgeschehen trotz offener Geschäfte stabil bleiben.“

Markus Erber: „Wir haben die Öffnungszeiten ausgeweitet.“ Kopitz, Schwab, Heumesser

Bei MH-Schrauben in Großrust ist man ebenfalls froh, dass man öffnen durfte: „Leider waren wir von der behördlichen Schließung der Verkaufsräume erneut betroffen. Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass die Maßnahmen wirken und ein dritter Lockdown verhindert wird“, erklärt Inhaber Markus Erber, der die Öffnungszeiten von 8 bis 19 Uhr ausgedehnt hat: „Dadurch kann die Kundenanzahl im Verkaufsraum niedrig gehalten und trotzdem die gewohnte Beratung gewährleistet werden.“