Tourismusregion Weinland-Traisental: Genusskarte ist da

Die besten Genussadressen der Tourismusregion Weinland-Traisental finden Gäste und Interessierte ab sofort in der druckfrischen Genusskarte Weinland Traisental 2022. Die aktualisierte Karte liegt in allen zwölf Mitgliedsgemeinden sowie bei den Mitgliedsbetrieben auf und ist auch auf der Website www.traisental.at abrufbar.

Alle touristisch relevanten Informationen werden kompakt und übersichtlich in der Genusskarte 2022 abgebildet. In der großen Übersichtskarte sind Ausflugsziele, Winzer, Beherbergungsbetriebe und Heurigen verortet, darüber hinaus gibt sie Aufschluss über die Öffnungszeiten der Heurigen, Hofläden, Vinotheken und Gastronomiebetriebe. Auch die touristischen Angebote – rund um die Themen Radfahren und Wandern – werden in der neuen Karte aufgegriffen. Neben den Rad- und Wanderwegen und den vier neuen Mountainbike-Trekking-Strecken sind auch viele weitere Freizeitangebote, darunter Bäder und Badeseen, eingezeichnet.

Mit dem QR-Code direkt

in das Radvergnügen

Das besondere Augenmerk gilt nach wie vor dem umfangreichen und attraktiven Rad- und Wanderwegenetz. Einige lohnende Wanderwege sind im Vorjahr in Würmla entstanden. Auf insgesamt drei Rundwegen geht es hier zu den Standorten der „13 Wände Würmlas“ – ein außergewöhnliches und vielfach prämiertes Kulturprojekt.

Wer gerne abseits der Single-Trails und Downhillstrecken unterwegs ist, wird sich über die vier neuen Trekking-Strecken freuen. Diese werden in den nächsten Wochen beschildert und sind in Zukunft über einen QR-Code in der Genusskarte online leicht zu finden.

Informationen zu den zahlreichen Veranstaltungen rund um den Wein und die Kultur in den Schlössern, Städten und Dörfern der Tourismusregion Weinland-Traisental können sich Interessierte über die QR-Codes in der Genusskarte künftig ebenfalls direkt auf das Smartphone holen.

Zusätzliche Wanderwege sind im Rahmen einer Kooperation mit der Tourismusregion Donau-NÖ im Entstehen, diese werden ebenfalls noch vor dem Sommer 2022 das Weinland-Traisental rund um das Wetterkreuz mit der Tourismusregion Donau-NÖ sowie dem Weitwanderweg Kremstal-Donau verbinden. Obmann Walter Pernikl freut sich über „eine großartige Kooperationskultur mit den benachbarten Tourismusregionen, die erfahrungsgemäß auch von den Gästen sehr geschätzt wird.“

„Nicht steiler, höher,

schneller zählt“

Projektbetreuerin Susanne Heil von Mostviertel Tourismus streicht die Vorteile der charmanten Urlaubsregion hervor: „Wir haben eine große Anzahl an Angeboten, die sich dem Genuss verschrieben haben. Hier im Weinland Traisental findet man immer etwas Erlebenswertes. Nicht steiler, höher, schneller zählt, sondern intensives Eintauchen in die authentische Landschaft und der Kontakt mit den Menschen vor Ort. Sie alle stehen mit ihrem Angebot für einen entspannten Genuss in bester Lage. Mit der neuen Genusskarte 2022 lassen sich schon jetzt neue Genusserlebnisse planen – egal ob zu Fuß oder mit dem Rad, zu altbekannten oder zu ganz neuen Ausflugszielen, Winzern und Heurigen.“

