Traismauer bewirbt sich um Landesausstellung 2026

Es war ein gut gehütetes Geheimnis, ehe es in der Vorwoche per Aussendung an die Öffentlichkeit transportiert wurde: Traismauer bewirbt sich mit großer Unterstützung der Umlandgemeinden für die Landesausstellung 2026. Wir hatten berichtet:

2026 Traismauer bewirbt sich um Landesausstellung

„Die Bewerbung ist eine große Chance für die Zukunft“, hält Traismauers Bürgermeister Herbert Pfeffer dazu fest. Mit an Bord sind die Gemeinden Herzogenburg, Nussdorf, Inzersdorf-Getzersdorf, Sitzenberg-Reidling und Zwentendorf.

„Nirgendwo anders sind kulinarische und landschaftliche Vielfalt so eng miteinander verbunden wie im Unteren Traisental.“ Stadtrat und Projektleiter Rudolf Hofmann

Warum eignet sich die Römerstadt für eine Landesausstellung? „Traismauer ist auf den Grundmauern des Römerkastells Augustianis erbaut und zählt zum UNESCO-Welterbe Donaulimes.

Inmitten des Städtedreiecks St. Pölten - Krems - Tulln gelegen, fungiert es auch als Bindeglied zwischen den Tourismusdestinationen Mostviertel und der Donauregion. Gleichzeitig sind wir am Kreuzungspunkt zweier wichtiger Radrouten, dem Donauradweg und dem Traisentalradweg“, erläutert Stadtrat Rudolf Hofmann, er ist Projektleiter der Bewerbung.

Besonders in den vergangenen Jahren habe sich die Stadt in ein vitales Wirtschafts-, Kultur-, Wein- und Tourismuszentrum mit hoher Freizeit- beziehungsweise Aufenthaltsqualität entwickelt und berge mit seiner einmaligen Kulturlandschaft besonderes Potenzial:

„Nirgendwo anders sind kulinarische und landschaftliche Vielfalt so eng miteinander verbunden wie im Unteren Traisental – nicht umsonst trifft hier Wein mit zwei Genussregionen zusammen. Alles zusammen findet sich in der regionalen Heurigen-Kulinarik sowie der gehobenen Gastronomie wieder“, so Hofmann.

Traisen, Donau und Mühlbäche

Im Zentrum der Ausstellung soll das kühle Nass stehen. Die Region sei wie keine andere durch das Wasser verbunden. „Erste frühzeitliche Besiedelung während der Eiszeit, die Errichtung eines Militärlagers an der Mündung der Traisen in die Donau entlang des Donaulimes sind Zeugnis der strategischen Bedeutung“, sagt Bürgermeister Pfeffer.

Die Traisen als landschaftsprägendes Element ist eine Geschichte von Regulierung und Renaturierung. Bereits die Römer nahmen die ersten Regulierungen an der Traisen vor. Die 600-jährige Geschichte des ältesten Wehrverbandes Europas prägte vor allem die Industrialisierung und wirtschaftliche Entwicklung des Unteren Traisentals.

Die Mühlbäche mit den über 50 Kleinkraftwerken sind landschaftsprägend und ein bedeutender regionaler Baustein für die Versorgung der Region mit nachhaltiger Energie heute und in der Zukunft. Die durch die Energienutzung der Traisen und der Donau landschaftlichen Eingriffe, gefolgt von den jüngsten Renaturierungsprojekten, ermöglichen neue Naherholungsräume mit touristischem Potenzial.

Daraus ergibt sich aus Sicht des Projektteams eine neue gemeinsame touristische Positionierung. Das Sichtbarmachen dieser Besonderheiten der Region, verbunden mit den bisherigen touristischen Stärken wie Rad, Wandern, Wein und Kulinarik, ist Ziel dieser Landesausstellung.

Das Schloss dient als Anker

Als Anker einer Landesausstellung 2026 wird das Schloss Traismauer samt Welterbestätten innerhalb der Stadtmauern fungieren. Der Besucher soll aber auch auf eine spannende Zeitreise zum Thema Wasser von den Römern bis heute entlang der vielfältigen Erlebniswelten der Traisen und ihren Mühlbächen in der Natur mitgenommen werden.

Traismauer ist natürlich nicht der einzige Bewerber für die Landesausstellung 2026. So hat sich auch die Moststraßenregion rund um Mauer (Bezirk Amstetten) beworben.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.