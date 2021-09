Fünf Mal Edelmetall holte Niederösterreich bei den diesjährigen Euro Skills. Auch wenn dieses Mal aus dem Bezirk St. Pölten keiner am Start war, zeigen die Lehrlinge immer wieder in ihren Berufen auf. Vor allem setzen auch die heimischen Betriebe auf den Nachwuchs.

Zehn Lehrlinge bei Nentwich in Perschling

Fabian Schindelars war als NÖ Botschafter bei den Euro Skills in Graz mit dabei. Vor zwei Jahren hat der Bodenleger selbst gewonnen. Nach seiner Lehrzeit in St. Pölten ist er schon seit Längerem selbstständig. Er weiß, was es heißt, ein Lehrling zu sein, weshalb er demnächst in seinem Betrieb die ersten aufnehmen will.

Zehn Lehrlinge, darunter Emily Schwam, Annika Priesching, Florian Kaiblinger, Jan Linzbauer und Julian Schandl, werden derzeit bei der Firma Gartenbau.Baumschule.Floristik Nentwich in Weißenkirchen ausgebildet.

Ihr Grund, eine Lehre zu starten: „Wir haben die Lehre der Schule deshalb vorgezogen, weil wir praktisch arbeiten und auch schon Geld verdienen wollen.“ Sie sind sicher, den Traumberuf gefunden zu haben und wollen als Gartenbaufacharbeiter, Blumenbinderin oder Landschaftsgärtner arbeiten. Ob einer der Lehrlinge später einmal selbst einen Betrieb gründen wird, ist offen.

Hornbach-Lehrling Zweiter bei Bewerb

Einer der besten jungen Verkäufer Niederösterreichs ist Simon Seidl-Sulzer. Er ist Lehrling bei Hornbach St. Pölten. Von der Wirtschaftskammer Niederösterreich wurde er zum Zweitplatzierten der „Junior Sales Champion 2021“-Bewerbe gekürt. Für ihn geht es jetzt zu den Bundeslehrlingswettbewerben nach Salzburg.

Erfolgreiche Lehrlinge wie der Hornbach St. Pölten-Mitarbeiter bilden das beste Rezept gegen den herrschenden Fachkräftemangel, war sich die Jury einig. Derweil schließt er seine Matura am Wifi St. Pölten ab, nur noch ein Fach fehlt ihm. Covid hat seine Lehrzeit stark beeinflusst, die Berufsschule war am Anfang nur digital und zu Beginn musste er in anderen Abteilungen aushelfen, zum Beispiel im Versand: „Das war aber eine bereichernde Erfahrung.“

Auf eigene Ausbildung setzt Franz Mayer vom gleichnamigen Autohaus Mazda Mayer. Erst vor vier Wochen hat ein Mädchen ausgelernt. „Die habe ich gleich übernommen. Leute, die bei mir lernen, bleiben im Normalfall auch. Alle Mitarbeiter, die ich derzeit habe, haben auch hier gelernt“, so Mayer.

Lehrlinge finden ist nicht ganz einfach. Mayer hat ein bewährtes Verfahren entwickelt. So lässt er potenzielle Lehrlinge in seinem Betrieb schnuppern. Unlängst sei das auch mit einem Burschen geschehen. Er sei zunächst schüchtern gewesen, berichtet Mayer: „Als er zuletzt bei uns seinen ersten Arbeitstag hatte, war er gleich um 20 Zentimeter größer und selbstbewusst.“