Walter Pernikl trat als Tourismus-Obmann zurück

Bei der fünften Generalversammlung im Augustinussaal des Stiftes Herzogenburg ist ein neuer Vorstand für den Tourismusverein im Weinland Traisental gewählt worden. Nach 35 Jahren touristischer Tätigkeit und unermüdlichem Einsatz für die Region übergab Obmann Walter Pernikl seine Funktion an Bürgermeister Christoph Artner.

Im Beisein von Hausherrn Propst Petrus Stockinger, Andreas Purt, Geschäftsführer der Mostviertel Tourismus-GmbH, Bezirks-Weinbauverbandsobmann Alexander Siedler und dem Obmann vom Verein Traisentaler Wein, Markus Huber, sowie der Delegierten der Gemeinden und Vereinsmitglieder wurde ein neuer Vorstand gewählt.

Gruberbauer, Engelhart und Häusler neu im Vorstand

Er wird aus dem neuen Obmann Christoph Artner, seinem Stellvertreter Markus Huber, Kassier Johann Schöller und Schriftführer Petrus Stockinger an der Spitze gebildet. Weiters vertreten sind wie bisher Alex Siedler und Nicole Langer, neu dabei sind Sandra Gruberbauer, Obfrau von Schloss Thalheim Classic, sowie die Bürgermeister Daniela Engelhart (Obritzberg-Rust) und Bürgermeister Erwin Häusler (Sitzenberg-Reidling).

Aufbauarbeit vom Feinsten

Obligatorische Programmpunkte wie Kassabericht und -prüfung oder Budgets gerieten wegen des Obmann-Wechsels diesmal in den Hintergrund: Walter Pernikl blickte in seinem Bericht auf 35 Jahre touristische Aufbauarbeit im Weinland Traisental zurück. Er setzte mit seinem Team nicht nur eine komplette Neustrukturierung im Verein um, auch wurden zahlreiche neue Veranstaltungsformate entwickelt sowie neue Akzente im Marketing gesetzt. Dazu verfügt die Region über ein dichtes Netz an Rad- und Wanderwegen mit jeder Menge Potenzial.

Mit seinem Motto „Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen“ hat Pernikl mit seiner Hartnäckigkeit und Langatmigkeit, die auch immer wieder notwendig war, eine Menge erreicht. Der positive Schwung kann für eine erfolgreiche Arbeit in der Zukunft genutzt werden.

Zu den Meilensteinen gehörte etwa die Erweiterung des Tourismusvereines um Atzenbrugg und Würmla, 2019 wurden die Mitgliedschaften und die Außenkommunikation des Vereines Traisentaler Wein und des Vereins Weinstraßen- und Tourismusverein zusammengeführt, um wertvolle Synergien nutzen zu können. Besondere Anliegen waren Pernikl einerseits die starke Vernetzung von Kulturbetrieben, Direktvermarktern und Gastronomie, andererseits die stärkere Einbindung von Winzern Heurigenbetrieben und Gemeinden im Bereich der touristischen Bewerbung. Aber auch die Pflege der guten Zusammenarbeit mit Nachbarregionen, insbesondere mit St. Pölten, hatte in Pernikls Ära einen hohen Stellenwert.

„Durch meine Mitgliedschaften und Funktionen in den verschiedensten Vereinen habe ich mich auch immer als das Bindeglied zwischen Wein und Tourismus verstanden“, so der scheidende Obmann. Am meisten stolz macht ihn, so Pernikl im NÖN-Gespräch, die Zusammenführung der Vereine: „Es ist eminent wichtig, dass man nach außen hin mit einer Stimme spricht.“

Beschilderung der Rad- und Wanderwege

So konnten weitere wichtige „Leuchtturmprojekte“ umgesetzt werden, wie die Einführung des Landeshauptstadt-Weines 2003 oder das neue Format der Weinherbsteröffnung; nicht zu vergessen zahlreiche wertvolle Beschilderungen von Rad- und Wanderwegen im Vereinsgebiet.

Abschließend bedankte sich Pernikl, er feiert im September seinen 60. Geburtstag, noch stellvertretend für die Mostviertel Tourismus-GmbH bei seinem langjährigen Wegbegleiter Andreas Purt, bei der Leader-Region Donau NÖ-Mitte als Fördergeber in der Region, Vereins- und Projektbetreuerin Susanne Heil sowie Elisabeth Herzog-Fitzke und Michaela Gießwein im Büro in Herzogenburg für die jahrelange Zusammenarbeit.

Christoph Artner dankte seinem Vorgänger für die geleistete Arbeit und für die große Bereitschaft, immer für die Region da zu sein: „Wir werden den eingeschlagenen Weg auch in Zukunft weitergehen, mit dem starken Fokus auf Regionalität und Qualität auftreten und das Beste der Region bis weit über die Grenzen hinaustragen.“

