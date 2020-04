„Wann ist nun die Erstkommunion – und wann die Firmung?“ Fragen, die zuletzt in vielen Familien mit schulpflichtigen Kindern immer wieder auftauchen, denn weder das Eine, noch das Andere kann man schlecht ganz ausfallen lassen; noch dazu wo die Firmvorbereitung der Pfarren Herzogenburg, Hain, Statzendorf, Inzersdorf, Reidling, Radlberg und St. Andrä für 73 Jugendliche bereits im Herbst des Vorjahres begonnen hat. Damals ging ein gemeinsames Firmcamp unter dem Motto „Gott ist uns nahe“ in Göttweig in Szene.

„Wir sind in unseren Entscheidungen auf übergeordnete Stellen angewiesen, das macht die Angelegenheit etwas kompliziert“, so die Reaktion von Stiftspropst Petrus Stockinger auf Anfrage der NÖN.

Und weiter: „Nach einer Pressekonferenz der Regierung, in der Neuigkeiten verkündet werden, dauert es immer ein paar Tage, bis daraus dann tatsächlich Verordnungen hervorgehen. Auf deren Grundlage trifft dann die Bischofskonferenz Entscheidungen für ganz Österreich, die dann wiederum für jede Diözese angepasst werden müssen – immerhin ist ja die Lage etwa in Tirol anders als bei uns. Erst nach diesen Festlegungen können dann wir Mitbrüder im Stift entscheiden, wie wir das in unseren Pfarrgemeinden konkret umsetzen. All das dauert eine gewisse Zeit!“

Bitte um Realismus und um Nachsicht

Zwischen den Worten lässt Propst Petrus auch ein wenig Unzufriedenheit mit der Dauer dieser Entscheidungsabläufe erkennen: „Darüber, ob das optimal läuft oder im Krisenfall nicht schneller gehen müsste, muss sicher später einmal auch in verschiedenen Gremien gesprochen werden.“ Gleichzeitig bittet er aber um Realismus und Nachsicht: Es sei in diesen Tagen nicht einfach, Entscheidungsträger zu sein und niemand mache es sich leicht. Stockinger: „Es ist natürlich vordergründig recht einfach, vorsichtshalber gleich einmal alles bis zum Sommer hin abzusagen. Aber leidtragend wären dann die Gläubigen, für die der Verzicht auf die Mitfeier der Gottesdienste an den Sonntagen und besonders zum Osterfest ohnehin schon ein sehr großes Opfer darstellt.“

Deshalb wendet sich der Propst gegen vorschnelle Absagen von Erstkommunionen, Firmungen und sonstigen Gottesdiensten: „Derzeit gibt es eben wenig Planungssicherheit, das ist aber überall so: Es wird ja jetzt auch niemand daran denken, eine Urlaubsreise zu buchen und deshalb jetzt schon genau alle Termine für Sommer und Herbst wissen müssen!“

Er selbst hofft, dass bald mehr Klarheit einkehren wird, um dann fundierte Entscheidungen treffen zu können.