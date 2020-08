Die geplante Errichtung eines Schlachthofs im Industriegebiet sorgt für eine Welle der Empörung. Die Zahl der Gegner wächst mit dem jedem Tag.

Wie berichtet (siehe unten), hat die Marktgemeinde Nussdorf von der Strabag ein knapp 5.000 Quadratmeter großes Grundstück angekauft und es unmittelbar danach wieder veräußert:

Protest Aufstand gegen Schlachthof in Nussdorf

Käufer sind Halil Tanrikulu und Fatma Turan, die dort einen Schlachthof etablieren möchten. Zu diesem Zweck haben sie Ende Juli die „Jankos Fleisch GmbH“ mit Sitz in Krems-Gneixendorf gegründet. Geschäftszweig: Ausübung des Fleischergewerbes sowie Handel mit Waren aller Art.

Seit Bekanntwerden der Pläne gibt es Proteste.

Bettina Krejci und ihr Gatte Wolfgang von der Firma Camillo Krejci Polymertechnik sind die Motoren des Widerstands. Ihr Unternehmen würde sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Schlachthof befinden: „Auf der Unterschriftenliste gegen den geplanten Betrieb befinden sich mittlerweile knapp 500 Unterzeichner“, so Bettina Krejci.

Wie das möglich ist? Neben den Anrainern, die sich großteils in der Gemeinde Inzersdorf-Getzersdorf befinden, haben auch viele Menschen aus Reichersdorf und Franzhausen unterschrieben; ebenso viele Beschäftigte in benachbarten Industriebetrieben, die das Projekt rundum ablehnen.

Wie es nun weitergeht? Bettina Krejci hat schriftlich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ihren Stellvertreter Stephan Pernkopf und Tierschutz-Landesrat Gottfried Waldhäusl kontaktiert. Ihre Stellungnahmen stehen ebenso noch aus wie das von Nussdorfs Bürgermeister Heinz Konrath in Aussicht gestellte Gespräch mit seinem Amtskollegen Ewald Gorth aus Inzersdorf-Getzersdorf.

„Aktion aufgrund von Falschinformationen“

Aber: Heinz Konrath sprach mit Vizebürgermeister Karl Ernd. „Ich habe die gegenständliche Diskussion rund um die geplante Betriebsansiedelung im Nussdorfer Industriegebiet mit ihm erörtert. Ich denke, dass einige Unklarheiten ausgeräumt werden konnten. Wie bereits mehrmals festgehalten, entspricht das verkaufte Grundstück den nötigen Voraussetzungen für einen Schlachthof. Die Unterschriftenaktion wurde aufgrund von Falschinformationen initiiert. Das Projekt wurde bislang nur dem Nussdorfer Gemeinderat vorgestellt. Die Personen, die sich in die Liste mit ihrer Unterschrift eingetragen haben, können die Fakten und auch die geplanten Aktivitäten bezüglich des ansiedelungswilligen Schlachthofes nicht kennen“, betont Nussdorfs Ortschef. Es sei eine Kampagne gestartet worden, die nicht auf korrekten Angaben basiere.

Besonders brisant: In Nussdorf stand am Dienstag eine Gemeinderatssitzung auf dem Programm. Auf der Tagesordnung befand sich das Thema Schlachthof nicht. Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates hatte sich SP-Ortschef Konrath auf eine breite Mehrheit der Mandatare für den Verkauf des Grundstücks an „Jankos Fleisch GmbH“ stützen können: 15 von 18 Politikern stimmten dafür.

Unternehmer-Front gegen Schlachthof

Immerhin erhielt der Gemeinderat im Vorfeld Post, und zwar von elf Unternehmen aus Nussdorf und Inzersdorf-Getzersdorf, die wortwörtlich „massiven wirtschaftlichen Schaden erwarten und sich daher vehement gegen die Errichtung des Schlachthofs aussprechen“.

Darunter befinden sich die Peri GesmbH, die Firma Monsberger oder die Firma Varioform PET Verpackungs-GmbH.

„Empörung ist berechtigt“

Der Schlachthof war auch Thema der jüngsten Umfrage auf der beliebten Onlineplattform NÖN.at. „Ist die Empörung über den geplanten Schlachthof berechtigt?“, lautete die Frage. 81,8 Prozent der Voter sagten „Ja“, 18,2 Prozent antworteten mit „Nein“:

Umfrage beendet Empörung über geplanten Schlachthof berechtigt? Ja Nein





Der potenzielle Betreiber des Schlachthofs war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.