„Wenn sie in St. Pölten die Klospülung drücken, und sich danach auf das Rad setzen, sind sie schneller in Traismauer als das Abwasser. Das braucht nämlich vier Stunden“, schmunzelt Christian Liendl, Geschäftsführer des Abwasserverbands an der Traisen. Nach der langen Reise absolviert das Wasser in der Kläranlage selbst mehrere Stationen, bis es dann gereinigt in die Donau fließen kann.

| NOEN

Zunächst wird das Abwasser mechanisch gereinigt. Rund 400 Tonnen Abfall, der Großteil davon Hygieneartikel, werden jährlich aufgefangen und entsorgt. Danach gelangt das Wasser in die Vorklärbecken, wo es von partikulären Stoffen gereinigt wird. Der anfallende Schlamm („Primärschlamm“) gelangt in die Faultürme.

Vier Pumpen fördern dann das Wasser samt Rücklaufschlamm zur biologischen Reinigung. Mikroorganismen und Luftsauerstoff reinigen das Abwasser in den Belebungsbecken. Derzeit gibt es drei mit einem Fassungsvermögen von 45.000 Kubikmetern, Fläche für eine Erweiterung um ein viertes Becken ist vorhanden.

Das gereinigte Wasser fließt unweit des Donaurestaurants bei Traismauer in die Donau. Der Belebtschlamm wird zum großen Teil eingedickt und gelangt als Rücklaufschlamm wieder in das Belebungsbecken.

Benjamin Wieser und seine Kollegen nehmen täglich mehrere Proben und kontrollieren damit auch das automatische System, das täglich rund 80 Parameter im Wasser überprüft. | Werth

In den drei Faultürmen werden die organischen Stoffe zu Methangas umgewandelt. Dieses dient zur Stromerzeugung, 80 Prozent des Energieverbrauchs kann dadurch am Standort selbst produziert werden. Der ausgefaulte Klärschlamm wird entwässert und vor allem als Dünger in der Landwirtschaft verwendet.

Der Reinigungsprozess läuft großteils automatisch. Sechs Facharbeiter kümmern sich zusammen mit Liendl um den reibungslosen Ablauf. Unter anderem beheben sie Probleme, warten und reinigen regelmäßig betreuungsintensive Bereiche der Anlage und entnehmen täglich Wasser-Proben.

Auf 280.000 Einwohnergleichwerte wurde die Anlage vor rund vier Jahren erweitert, ein Ausbau auf 400.000 Einwohnergleichwerte ist möglich. Laut Liendl werde die Anlage derzeit noch nicht zur Gänze ausgelastet. „Man braucht aber immer Reserven.“

Die größten Kunden des Abwasserverbands sind aktuell die Brauerei Egger, Radlberger sowie der Weinbau.