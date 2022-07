Vier-Tage-Woche für viele Betriebe eine Überlegung wert

Werbung

Home-Office, mobiles Arbeiten, Shared-Desk-Policies – die Arbeitswelt verändert sich rasant. In den vergangenen Wochen wieder stärker am Tapet war der Ruf nach einer Vier-Tage-Woche. Neu ist die Idee aber nicht – manche Unternehmen in der Region haben sie schon länger umgesetzt.

Ein verstärktes Angebot nach flexiblen Arbeitszeit-Modellen herrscht bei Egger Getränke. Auch die Vier-Tage-Woche kommt bei Arbeitnehmern gut an. „Wir als Arbeitgeber sind hier durchwegs flexibel und erarbeiten entsprechende Modelle, die wir sowohl bestehenden als auch neuen Mitarbeitern gerne anbieten möchten“, berichtet der kaufmännischer und technischer Geschäftsführer Reinhard Grießler.

Die Vier-Tage-Woche ist für Thomas Salzer von der SalzerGruppe denkbar, wenn es eine Umverteilung und keine Verkürzung der Arbeitszeit sei. Foto: David Schreiber

In vielen Bereichen ist die Vier-Tage-Woche eine unterstützende Maßnahme, sie ist jedoch nicht überall umsetzbar, sagt der Geschäftsführer. Nicht umsetzbar sei das Vier-Tage-Modell beispielsweise im Schichtbetrieb. Laut Grießler werde das Modell zwar bei gleichbleibender Vollzeit-Stundenanzahl durchaus nachgefragt, ist aber aufgrund der bestehenden Schichtarbeitszeitmodelle nicht möglich. Hier sieht er den Gesetzgeber in der Verantwortung.

Bei Unternehmer Wolfgang Stix in der Produktion arbeiten die Mitarbeiter eine Woche fünf Tage, eine vier Tage. „Anstatt am Freitag zu Mittag nach Hause zu gehen, lassen wir jeden zweiten Freitag komplett weg“, sagt Stix. Diese Regelung hat das Unternehmen schon vor einigen Jahren eingeführt. Eine Änderung in der Produktivität hat Stix nicht bemerkt.

Betriebe wollen prüfen, schwer in Schichtbetrieb

Auch Geschäftsführer Wilhelm Trumler von Würth Österreich in Böheimkirchen kann sich eine Vier-Tage-Woche für den Betrieb vorstellen. „Für eine gute Work-Life-Balance setzen wir auf zeitlich und örtlich flexibles Arbeiten. Wir stehen daher einer Vier-Tage-Woche offen gegenüber.“ Um die tägliche Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden dennoch nicht zu erhöhen, müsste bei diesem Modell die Arbeitszeit entsprechend angepasst werden.

Prüfen will das Arbeitszeitmodell auch Spar, „weil wir für alle Arbeitssuchenden ein attraktiver Arbeitgeber sein wollen“, führt Sprecher Hannes Glavanovits aus. Er gibt aber auch zu bedenken, dass die Geschäftsabläufe im Lebensmittelhandel nur schwer mit einer Vier-Tage-Woche vereinbar wären.

Nur, wenn es keine Verkürzung der Arbeitszeit, sondern eine Umverteilung ist, hält der Geschäftsführer der Salzergruppe Thomas Salzer die Umsetzung in einigen Bereichen denkbar. Es müsse aber zur Organisation passen. „Wenn Kunden an Tag Fünf etwas wollen, können wir uns nicht leisten, nicht da zu sein.“ Eine Verkürzung der Arbeitszeit hält Salzer für nicht sinnvoll, da es in vielen Bereichen Personalknappheit gebe. „Österreich hat unter den Industrieländern in der EU bereits so ziemlich die höchsten Arbeitskosten, steigt der Abstand zu anderen Ländern weiter, wird es hier irgendwann keine wertschöpfende Produktion geben.“

