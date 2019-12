In der Vorweihnachtszeit haben die Top-Gastronomen der Region jede Menge zu tun, doch auch am Heiligen Abend legen sie die Kochlöffel nicht aus der Hand. Aufgekocht wird für die Familie, so auch bei Michael Nährer in Kapelln. Der Haubenwirt wird heuer Wildgerichte kredenzen: „Wir haben in der Umgebung hervorragende Jagden, von denen wir köstliches Fleisch beziehen“, ist bei Nährer schon Vorfreude hörbar. Als Vorspeise gibt es Fisch aus dem Traisental: „Gebeizt und geräuchert.“

Den kulinarischen Höhepunkt stellt dann die Nachspeise dar, für die allerdings nicht der Top-Koch selbst verantwortlich ist: „Es gibt Weihnachtsbäckerei von Mama Maria. Ihre Kekse sind einfach die Besten“, gerät Michael Nährer beim Gedanken an die Köstlichkeiten ins Schwärmen. Ein gutes Achterl Traisentaler Weißwein darf natürlich ebenso nicht fehlen.

„Hochleistungssport“ betreibt Erich Stierschneider, wenn er in seiner bis auf den letzten Platz besetzten Osteria in der St. Pöltner Herrengasse voll konzentriert mit Töpfen und Pfannen hantiert und Lachstartar und Risotti auf den Tellern platziert. Vor Weihnachten ist der Koch-Stress für Erich Stierschneider besonders groß. Am Weihnachtsabend kann der Wirt und Koch dann allerdings entspannt am heimischen Esstisch Platz nehmen und sich verwöhnen lassen. „Da kochen die Töchter meiner Frau Johanna Haslinger“, verrät Erich Stierschneider.

Lena, Hanna und Marie Haslinger bereiten geschmorte Ente zu, nach einem alten Familienrezept. „Das hat lange Tradition in der Familie und schmeckt ausgezeichnet“, verrät Erich Stierschneider. Die Ente wird mit Rotwein, Gemüse und Maroni langsam im Rohr weichgegart, bis eine sämige Sauce entsteht. Dazu gibt es Knödel.