Wenn Stadterhebungen alle auf den Plan rufen

„Gerade die Vergangenheit hat gezeigt, wir sollten auf das setzen, was uns in den letzten Jahren stark gemacht hat, nämlich das gemeinsame Miteinander“, erinnert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gern an die Zusammenarbeit in den Gemeinden, zwischen den Vereinen und Institutionen, den Generationen und zwischen den Dörfern, Gemeinden und Städten.

Und wenn eine Gemeinde zur Stadt erhoben wurde, zeigte sich dieses Miteinander tatsächlich immer in großen Festveranstaltungen, an denen Vereine, Stadtkapellen, Feuerwehren und Schulen beteiligt waren und ein großes Programm initiierten.

Im Oktober 2017 feierte Herzogenburg „90 Jahre Stadterhebung“: Die Festivitäten anlässlich des Jubiläums reichten vom Wirtschaftsempfang, einer Mode- und Produkte-Show im Festzelt am Rathausplatz, über die Vorstellung des neuen Heimatbuches sowie die Segnung und Eröffnung des neuen Rathauses. Der Kameradschaftsbund und Stadtkapelle präsentierten sich ebenso wie die Neue Mittelschule sowie die Volksschulen Herzogenburg und St. Andrä.

Der zentrale Ort im Unteren Traisental

Zahlreiche Fundstellen ur- und frühgeschichtlicher Ausgrabungen weisen auf eine frühe Besiedelung unseres Gebietes hin. Herzogenburg als zentraler Ort im Unteren Traisental kann so auf eine lange Geschichte zurückblicken.

Obwohl der Ort Herzogenburg schon vor der Jahrtausendwende bestanden hat, fällt die erste urkundliche belegte Nennung des Namens in das Jahr 1014, mit der Errichtung einer Pfarre, auf dem Grund und Boden, den Kaiser Heinrich II dem Bistum Passau geschenkt hat.

Die Siedlungstätigkeit erfolgte in drei Bereichen: So gab es vorerst einen „Oberen Markt“, einen „Unteren Markt“ und den „Stiftsbereich“. Ein gemeinsamer Erdwall diente diesen Siedlungsgebieten als Schutz im 13. Jahrhundert. Gegen die Türken gab es bereits eine geschlossene Stadtmauer. 1506 wurde dem „Unteren Markt“ ein Wappen verliehen, das 1808 vom vereinigten Markt übernommen wurde.

Im 18. Jahrhundert wurde das Stift nach Plänen berühmter barocker Baumeister wie Jakob Prandtauer, Johann Fischer von Erlach sowie Joseph, Franz und Matthias Munggenast neu erbaut.

