Winter-Reiselust führt ins Warme: Klassische Ziele sind gefragt

Werbung

Die St. Pöltner zieht es im Winter vermehrt in Länder mit sommerlichen Temperaturen. Diesen Trend bemerke Jürgen Dallinger von Gärtner Reisen.

„Die klassischen Ziele wie Malediven, Mauritius, die Sechellen und auch Südafrika sind diesen Winter wieder bei Kundinnen und Kunden angesagt“, erzählt er. Immer interessanter für Reisende werde der Oman. Mitgrund sei die sehr gute Hotellerie, außerdem „ist der Oman die authentischste Destination im arabischen Raum.“

Jürgen Dallinger, Gärtner Reisen Foto: Gärtner Reisen

Rundreisen in Costa Rica gewinnen zudem bei Urlauberinnen und Urlauber an Bedeutung. „Seit der Corona-Öffnung zieht es in den Wintermonaten außerdem wieder viele Menschen nach Thailand und nach Australien“, bemerkt Dallinger die steigende Anfrage.

Wer ins Warme will, kann bei den derzeitigen Temperaturen aber auch fast zu Hause bleiben. Beliebt bei den St. Pöltnern sind klassischerweise auch die Skigebiete in der Nähe. Doch die Mitterbacher Gemeindealpe, betrieben von den NÖ Bahnen, hat ihren Liftbetrieb aufgrund des Wetters bereits eingestellt.

Bei den Annaberger Reidliften waren zu Redaktionsschluss fünf von sechs Liften offen. Allerdings sind die Pisten im oberen Bereich gesperrt.

Auf der Mariazeller Bürgeralpe blieben zwar die Lifte offen, der Gondelexpress sperrte aber zu. Mit den Buchungen ist man in Annaberg indes zufrieden.

Winterurlaub 2023 Bezirk Lilienfeld hofft auf baldigen Schnee

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.