Beim Winzerhaus Schöller in Wagram, im Bild Johann (links) und Hans Schöller, hat die diesjährige Premierenweinlese bereits stattgefunden. Geerntet wurde in einem „Versuchsweingarten“ die Sorte Solaris mit 19,2 KMW. Diese Sorte ist eine Neuzüchtung und gehört zu den sogenannten pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, kurz „PiWis“. Der daraus gekelterte Wein ist ein besonderes Tröpferl: Allein das Bouquet erinnert an einen exotischen Früchtekorb aus Mango, Ananas und Passionsfrucht sowie Honig.