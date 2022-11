Weihnachtsgeschäft: Es herrscht Zuversicht in & um Herzogenburg

Werbung

Der erste Weihnachtssamstag ist vorüber, der Handel zeigt sich für das Weihnachtsgeschäft vorsichtig optimistisch. Ob es einen zweiten Weihnachtssamstag geben wird, stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest; die Handelsangestellten drohen jedenfalls mit Streik für kommenden Freitag und Samstag.

„Die Leute kaufen heuer nur die notwendigen Sachen, unnötige Ausgaben werden eingeschränkt.“ Fotofachhändler Michael Hiesleitner aus Herzogenburg

Inge Mölzer vom gleichnamigen Schuh- und Papierwarengeschäft in Traismauer sagt: „Ich erwarte mir einen guten Handelsumsatz und ein durchaus zufriedenstellendes Weihnachtsgeschäft 2022. Das Warenangebot in meinem Geschäft wird an sich sehr gut angenommen und auch das erste Adventwochenende verlief sehr zufriedenstellend. Daher sehe ich den kommenden Wochen sehr zuversichtlich entgegen.“

Auch Karin Lechner vom Elektrofachgeschäft in der Herzogenburger Herrengasse zeigt sich optimistisch: „Im großen und ganzen bin ich zufrieden, wie es in den vergangenen Wochen gelaufen ist und noch immer läuft, ich will nicht jammern. Gerne gekauft werden heuer die Akku-Sauger, die gehen weg wie warme Semmeln. Die Black-Friday-Aktionen betreffen uns nicht, das ist jedenfalls nicht unsere Kundenschicht.“

„Das Weihnachtsgeschäft läuft nicht so wie immer“, resümiert der Herzogenburger Fotofachhändler Michael Hiesleitner. „Die Leute kaufen heuer nur die notwendigen Sachen, unnötige Ausgaben werden eingeschränkt. Gerne gekauft werden Fotobücher und eher persönliche Dinge. Die Black- Friday-Aktionen betreffen mich weniger, denn zu mir kommen Menschen, die Beratung wollen und nicht wegen dem Preis.“

„Black Friday“ merkt man kaum

Wie sieht es in St. Pölten aus? Durchaus positiv blickt Annelies Seidl vom „einzigartig Creativshop“ dem heurigen Weihnachtsgeschäft entgegen. „Wie sind guter Dinge. Die Leute setzen dieses Jahr ihren Fokus vermehrt auf selbst gemachte Weihnachtsgeschenke“, bemerkt sie beim Kaufverhalten ihrer Kunden.

Besonders der Trend zu Handarbeitsstücken aus Winterwolle sei diesen Winter gestiegen. Online-Aktionen wie „Black Friday“ merke sie kaum, „da unsere laufenden Angebote diesen Tag gut abfedern.“ „Auch unter der Woche sind wir gut mit Kunden ausgelastet“, freut sich Seidl, die gemeinsam mit ihrer Schwester das Geschäft führt.

„Der Freitag lief besonders gut, noch besser als der erste Weihnachtssamstag. Wenn das so weiter geht, bin ich zufrieden“, so das erste Resümee von Hausmann-Eigentümer Georg Antauer. Die Nachfrage bei Koffer für den eigenen Gebrauch und auch als Geschenk sei heuer besonders groß.

Schwierig findet er die momentane Parksituation in der Innenstadt. „Die wenigen Parkplätze, die momentan verfügbar sind, könnten das Weihnachtsgeschäft für alle Betriebe in der Stadt schmälern“, sagt Antauer.

Auch Susanne Sadler von der Buchhandlung Schubert bemerkte vorrangig am Freitag einen kleinen Ansturm.

Hauptsächlich Krimis werden an Weihnachten gerne geschenkt. „Besonders großartig wird das heurige Geschäft für den Handel nicht laufen. Die Leute halten sich generell sehr zurück und sparen“, ist sie überzeugt.

„Flanieren, schauen, dann geht es richtig los“

Noch seien Kunden mit großen Weihnachtseinkäufen etwas zurückhaltend, beobachtet auch Anita Gschwandtner-Kraft von Aust-Mode. Mit einer hohen Kundenfrequenz rechnet sie erst im Laufe der nächsten Wochen. „Ich bin sehr zuversichtlich. Der erste Einkaufssamstag wird meist zum Flanieren und Schauen verwendet, danach geht es richtig los“, informiert sie.

Outdoor-Bekleidung sowie festliche Outfits würden allerdings bereits jetzt vermehrt gekauft.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.