Traismaurer Naturkostladen will wieder neu durchstarten

Seit Ende Mai 2015 hat der Naturkostladens „gsunds Eck“ von Evelyn Hochsteger in der Traismaurer Innenstadt unmittelbar beim Römertor geöffnet und sich in den ersten Jahren sehr gut etabliert.

Das umfangreiche Angebot an verschiedensten Bioprodukten wurde von der Bevölkerung gut angenommen und die Nachfrage war zunächst sehr zufriedenstellend. „In den letzten Jahren hat es in der Traismaurer Innenstadt über mehrere Jahre eine intensive Bautätigkeit gegeben und das hat den Geschäftsgang nachhaltig beeinträchtigt.

Dadurch waren die Parkplätze vor dem Geschäft über viele Monate hindurch blockiert und viele Kunden konnten nicht mehr in unmittelbarer Geschäftsnähe parken.“, so die Geschäfts-Inhaberin Evelyn Hochsteger in ihren Ausführungen.

Teuerungen sind eine Herausforderung

„Natürlich hat die aktuelle Teuerungswelle auch dazu geführt, dass viele bei den Einkäufen sparen. Zusätzlich steigen die Fixkosten, um das Geschäft betreiben zu können. In Summe haben die zuvor genannten Faktoren dazu geführt, dass der Fortbestand des Geschäfts gefährdet ist.“

In den nächsten Monaten will Evelyn Hochsteger nochmals einiges unternehmen um weiterhin den Naturkostladen, in dem vor allem Bioprodukte aus der Region angeboten werden, weiterhin betreiben zu können.

„In den nächsten Wochen gibt es verschiedenste Aktionen auf zahlreiche Produkte. Zusätzlich gibt es bei uns individuelle und sehr kreative Geschenkkörbe für die verschiedensten Anlässe“, so Evelyn Hochsteger in ihrer Stellungnahme, „In den vergangenen Wochen hat der Geschäftsgang wieder deutlich angezogen und ich hoffe, dass dieser Trend sich auch weiterhin fortsetzen wird.“

Derzeit hat Evelyn Hochsteger zwei Mitarbeiterinnen beschäftigt. Am Jahresende wird Bilanz gezogen und die Firmenstrategie für die nächsten Monate festgelegt werden.

