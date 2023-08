Hof-Fest in Thalheim

Familie Gruber lud zum zweitägigen Hof-Fest in die Destillerie 19er-Haus. Neben den bekannten Edelbränden und Likören gab es eine Mostschank mit regionalen Schmankerl, wie Shiitake-Pilzsoße, gegrillte Wildkäsekrainer oder Spiegeleibrot, und natürlich viele Säfte und Getränke. Franz Gruber: „Es ist eigentlich alles aus der näheren Umgebung, sogar die Grillkohle holen wir aus Michelbach und die Shiitake-Pilze werden in der Nachbarschaft von Karl Haumberger gezüchtet."

Gruber führt seine Besucher gerne in seine Kost-Bar, in der nicht nur viele Edelbrände und Liköre verkostet und erworben werden können, sondern in der sich auch eine Ausstellung vieler nationaler und internationaler Auszeichnungen befindet. Ergänzt wurde das Angebot durch eine eigene Gin-Bar und eine Verkaufsausstellung der „Schmiede zum Dunkelstein". Am ersten Abend spielte der Musikverein Maria Jeutendorf mit Obmann Franz Pfeffer und Dirigent Josef Tscherny einen Dämmerschoppen und trug so zum Erfolg des Hoffestes bei.