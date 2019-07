Mit einem Imagefilm über das Weingut Markus Huber hat die Werbeagentur „Point of View“ mit Firmensitzen in Krems und Wien den „Goldenen Hahn“ in der Kategorie Bewegtbild gewonnen. Der „Goldene Hahn“ der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer NÖ gilt als der Landeswerbepreis schlechthin.

Nicht nur beim Gewinner, auch bei Markus Huber ist die Freude groß: „Ich war total überrascht, weil ich gar nicht gewusst habe, dass die Agentur den Film eingereicht hat.“

Film kommt bei den Kunden gut an

Es sei der erste Imagefilm über das Weingut gewesen. Die Motivation dahinter: „Er ist wichtig für die Kunden im Ausland. Durch den Film können sie sich in wenigen Augenblicken ein Bild von der Gegend machen. Zwei Minuten Bild sind oft viel besser als zehn Minuten Sprechen. Und der Film kommt wirklich an. Ich habe ihn schon in Kanada und den USA präsentiert, die Menschen waren begeistert“, erklärt Markus Huber.

Für die Agentur übernahm Geschäftsführer Robert Alexander Herbst den Preis. Sie hat den Winzer auf dem Weingut mit 250-jähriger Tradition durch das Jahr begleitet. Unterstützt von Drohnenaufnahmen, zeichnet die ruhige Kameraführung intime Bilder des 40-Jährigen im Weingarten.

Vom Rebschnitt im Frühjahr bis zur Verkostung im Spätherbst zeigt der Film die abwechslungsreiche Arbeit. Markus Huber hat die Agentur schon vor dem Film gekannt: „Robert Alexander Herbst ist in der Weinszene ein Begriff und schon mehrfach ausgezeichnet worden.“

„Point of View“ POV hat ein breites Portfolio, das vom Foto über Grafik und Film sowie Internet-Auftritt bis zur kompletten Veranstaltungstechnik für Events reicht.