Wenig Wetterglück hatte der Weinbauverein Reichersdorf, der heuer zum 30. Kellerfest geladen hatte. Durch die feuchten Witterungsbedingungen war die Anzahl der Besucher etwas geringer als bei derartigen Festen zuvor. Trotzdem war die Stimmung unter den Gästen deutlich besser, als es die Witterung erahnen ließ.

14 Keller beziehungsweise Stationen hatten am vergangenen Wochenende geöffnet. Für die Weinkenner gab es natürlich ein breites Angebot an Traisentaler Spitzenweinen zu verkosten. Das diesjährige Kellerfest stand auch ganz im Zeichen der Weinlese, die bereits im vollen Umfang begonnen hat. Die Lese der Frühsorten und für den Traubensaft ist bereits größtenteils abgeschlossen und mit der sogenannten „Hauptlese“ wird, sofern es die Witterung zulässt, in den nächsten Tagen begonnen.

Für die Kinder war neben den eigens organisierten Kinderprogramm eine Hüpfburg die Hauptattraktion. Am Sonntag fand im Heurigenlokal der Familie Erich und Elfriede Huber eine Feldmesse mit Konsistorialrat Wolfgang Payrich und dem Kirchenchor Nussdorf statt.