Silberhelme aus Hain-Zagging besuchten die Partnerfeuerwehr

Zehn Florianijünger der Freiwilligen Feuerwehr Hain-Zagging machten sich mit dem Mannschaftstransportfahrzeug und dem Zug auf den Weg nach Südtirol, um die Partnerwehr in Oberbozen zu besuchen. Zunächst gab es im Feuerwehrhaus eine kurze Führung durch die Fahrzeughalle und danach eine herzhafte Jause, wobei gleich eine Überraschung wartete. Zu Gast waren auch Kameraden von Hain-Zaggings zweiter Partnerfeuerwehr aus Waidhofen in Bayern. Bis spät in die Nacht hinein wurde dabei über die Feuerwehr fachgesimpelt.

Am nächsten Morgen stand der Ausflug der Freiwilligen Feuerwehr Oberbozen auf dem Programm, an dem die Gäste natürlich gerne teilnahmen. Erst ging es mit der Gondel nach Bozen und von dort zur Kellerei Kettmeir zu einer Kellerführung mit anschließender Verkostung. Ein exklusives, deftiges Abendessen auf der Burg Boymont beschloss das Programm, ehe es zu später Stunde mit dem Bus zurück nach Oberbozen ging. Am dritten Tag nutzte man noch kurz die Gelegenheit, sich die Gemeinde Ritten und den Untertrotnerhof anzusehen, bevor es ein abschließendes Weißwurst-Essen im Feuerwehrhaus gab.