Was ist die Europäische Union, was passiert in Brüssel und was hat dies alles mit unserer Gemeinde zu tun? Mit diesen Fragen im Gepäck startete am vergangenen Mittwoch eine 19-köpfige Reisegruppe aus Wölbling in die Hauptstadt Europas, nach Brüssel. In zahlreichen Gesprächen mit den Vertretern unterschiedlicher Institutionen konnten sich die Teilnehmer ein Bild machen.

Rede und Antwort stand unter anderem auch der Europaabgeordnete aus NÖ, Lukas Mandl. Er berichtete aus seiner Tätigkeit im Parlament. Beispielsweise wurde die EU-Trinkwasserrichtline auf seine Initiative gemeinsam mit den Gemeindebund zugunsten Österreichs abgeändert. Dadurch ist die neue Richtlinie auch für kleine Gemeinden umsetzbar gemacht worden.

Auch die Stadt wurde besichtigt

Bei weiteren Stationen wie dem NÖ Verbindungsbüro, der Zentrale der Europäischen Volkspartei, der Ständigen Vertretung von Österreich in Brüssel, dem Parlamentarium und dem neu errichteten „Haus der Europäischen Geschichte“, konnte die Abordnung aus Wölbling ihr Wissen vertiefen.

Natürlich wurde auch die Stadt Brüssel besichtigt: Der Manneken Pis, der Große Platz und das Atomium durften hier nicht fehlen.

Auch aus kulinarischer Sicht fehlte es an nichts. Mit belgischem Bier, Waffeln und Schokoladekreationen wurde der Gaumen der Wölblinger verwöhnt.

„Eine Reise, die jeder Österreicher einmal gemacht haben sollte, um die Funktion und Arbeitsweise der Europäischen Union besser verstehen zu können. Denn Europa fängt in der Gemeinde an!“, so Organisator und Europagemeinderat Peter Hießberger.