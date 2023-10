Riesen-Kohlrabi in Oberndorf/Ebene

Voll begeistert ist Gartenbesitzer Jo Gallbrunner, der in der Oberndorfer Ortsstraße schon seit Jahren bei der Ernte immer wieder ein besonders schönes oder seltenes Stück hat – und heuer stammt es aus dem Kohlrabi-Beet. Es ist nicht nur ein Riesenexemplar – normalerweise haben sie Tennisballgröße –, sondern hat an seiner Kopfseite noch sieben „Kohlrabi-Kinder“ sitzen. „Ich habe so etwas noch nie gesehen und freue mich natürlich über meinen ‚Exoten‘", so Gallbrunner beim NÖN-Fotoshooting.