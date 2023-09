In Herzogenburg waren die Enten los

Das Wetter passte und die Stimmung war gut, sodass das 15. „Antnrenna auf da Trasn“ – veranstaltet vom SC Herzogenburg – wieder zu einem großen Erfolg wurde. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich schon den Start von der Traisenbrücke nicht entgehen lassen, wo genau 1.400 Plastikenten – im Vorjahr Jahr waren es 1.162 gewesen – in die Traisen gekippt wurden. Eigentlich war es weniger ein „Rennen“, dafür mehr ein „Ziehen“, denn beim Großteil der Enten musste kräftig mitgeholfen werden, sodass sie zeitgerecht um die Mittagszeit ihr Ziel beim St. Andräer Steg erreichten, nachdem sie knapp vor der letzten Buhne „richtig“ freigelassen worden waren.

An der Westseite des Traisenflusses liegen einige kleine, mit Sträuchern bewachsene Inseln – und bei einer Insel sind rund 200 Enten einfach nach links abgebogen, wahrscheinlich herrscht dort eine etwas stärkere Strömung. Diese Enten sind dann bereits im Ziel gelandet, als der Großteil ihrer schwimmenden „Kollegen“ sich noch zwischen den beiden letzten Buhnen formierten.

Während sich die vielen Gäste den Grillwürsten und Steckerlfischen widmeten, versuchte Hans Höderl, die insgesamt 116 Preise der schnellsten Enten an den Mann beziehungsweise an die Frau zu bringen.

Die Einnahmen durch den Verkauf der Enten kommt der Sportclub-Jugend zugute – und die Preise, die sich durchaus sehen lassen konnten, darunter Geschenkskörbe, Reisegutscheine sowie Waren- und Sachpreise, wurden von der heimischen Wirtschaft gespendet. Der Hauptpreis – eine Nintendo Switch mit zwei Spielen, Zubehörkoffer und ein Obstkorb – ging an Wolfgang Petz, der zweite Preis, ein Hotelgutschein, an Mathilde Ratzinger – und Ernst und Fidi Schmied erhielten als dritten Preis einen Mahlzig-Gutschein in der Höhe von 300 Euro.

Gewinnerinnen und Gewinner, die nicht anwesend waren, können sich ihre Preise in der Sportplatzkantine abholen. Infos: Erwin Nachbargauer, 0676/5423411.