Neuer Betrieb in Herzogenburg

Weil sich das Reparaturcafe im Reitherhaus einer großen Beliebtheit erfreut, das nächste ist übrigens schon am 16. September, hat sich einer der Hauptinitiatoren, Bernhard Mayer-Helm, gedacht, das wäre doch auch etwas für uns und hat gemeinsam mit seinem Bruder Wolfgang Mayer eine Werkstatt zur Reparatur elektronischer Geräte gegründet. „Wir reparieren aus Überzeugung, wir wollen der Umwelt Gutes tun und den Müllberg reduzieren. Jeder Österreicher produziert jährlich rund zehn Kilogramm Elektroschrott. Durch die Reparatur kann die Lebensdauer von Geräten verlängert werden und so landet weniger auf dem Müll, Geben Sie Ihren liebgewordenen Geräten doch eine zweite Chance, sparen Sie mit dem Reparaturbonus 50 Prozent und tun Sie darüber hinaus etwas Gutes für Klima und Umwelt“ so Bernhard Mayer-Helm im NÖN-Gespräch.

Die Republik Österreich fördert die Reparatur von elektronischen Geräten bis zu 50 Prozent, die Erstellung des Kostenvoranschlags wird bis zu 30 Euro gefördert. Pro Reparatur werden bis zu 200 Euro ausbezahlt. In der Vergangenheit ist es allerdings zu Betrugsverdachtsfällen gekommen. Darum wird der Reparaturbonus umgebaut und ist ab 25. September wieder beantragbar.