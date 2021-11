Herzogenburg will Lkw-Verkehr aus Stadt-Zentrum verbannen

NÖN-Fotograf Hans Kopitz stand am Dienstag der Vorwoche zwischen 10 und 10.30 Uhr am Schillerring. In dieser halben Stunde ist er von zehn Lkw frequentiert worden, neun davon fuhren Richtung Süden, ein „Brummi“ war Richtung Norden unterwegs. Geht es nach SPÖ und Grünen, soll es für Lkw künftig eine Maut auch auf Land- und Gemeindestraßen geben. Damit will man den Schwerverkehr in den Zentren bekämpfen.

Foto: Hans Kopitz