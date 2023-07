Hurra, die Wölblinger Madonna ist wieder da!

Große Freude und Erleichterung herrscht in der Pfarre Oberwölbling, denn „ihre“ Muttergottes ist wieder zu Hause und erstrahlt in neuem Glanz. Vor Wochen verwüsteten unbekannte Täter die Kirche, rissen ein Schwert der Marienstatue über dem Sakristeieingang herunter und schmissen es auf die Empore, versteckten das Kreuz über dem Tabernakel im Taufbrunnen, rissen das Mikrofon aus der Verankerung und beschädigten die Anzeige für die Lieder. Es entstand dadurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. „Ein absolut hirnloser Vandalenakt“, so eine Kirchenbesucherin. Und weiter: „Diesen Tätern ist offenbar nicht klar, dass das kein Spaß mehr ist, sondern eine kriminelle Handlung.“

Nach der Anzeige bei der Polizei wurde die Restaurateurin Bernadette Künigl aus Traismauer mit der Restaurierung beauftragt, und zur Freude aller gelang ihr eine ausgezeichnete Wiederherstellung. Die Madonna erstrahlt wieder in neuem Glanz.