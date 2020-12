Die Krippe der Ortskirche Gemeinlebarn ist in die Jahre gekommen. Die jahrzehntealte, einfache Konstruktion mit Gipsfiguren hat in Kürze ausgedient.

Nach dem Beschluss zur Erneuerung der Krippe im Pfarrgemeinderat (Anfang Oktober) wurden Überlegungen zur Finanzierung angestellt und die Pfarrkirchenräte Elisabeth Gerstenmayer und Veronika Haas (auch Stadträtin in Traismauer) initiierten eine Spendenaktion. Diese erwies sich als ein voller Erfolg und binnen von wenigen Wochen war das Projekt mit rund 4.000 Euro, die an Spenden einlangten, ausfinanziert.

„An dieser Stelle wollen wir uns recht herzlich bei den Spendern, darunter zahlreiche Einzelpersonen als auch mehrere Firmen, für ihre finanzielle Unterstützung bedanken“, erklären die Projektleiterinnen unisono.

Felix Gravogel hat die Figuren geschnitzt

Der Pfarrgemeinderat ist in weiterer Folge an den Kunsthandwerker Christoph Vesely herangetreten, um bei der Projektumsetzung behilflich zu sein. Die Krippenfiguren wurden bei dem Schnitzer Felix Gravogel aus Hohenberg in Auftrag gegeben. Parallel dazu ist die neue Krippe in Gemeinlebarn gefertigt und nun mit den neuen Figuren ergänzt worden.

„Am Heiligen Abend wird sie bei einer Andacht der Öffentlichkeit präsentiert und im Beisein der Künstler und Krippenbauer geweiht“, blickte Pfarrkirchenrätin Veronika Haas voraus.