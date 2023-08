Adletzberger Bildhauer bringt Kleindenkmäler auf Vordermann

75 Kleindenkmäler, die langsam in die Jahre gekommen sind, gibt es im Gemeindegebiet — darunter auch das Wetterhäuschen in der Schulgasse, der Brunnen in der Bruckner-Kurve, das Lorenzikreuz in Unterhameten, die Ederdinger Ortskapelle — oder der Bildstock am Beginn der Kalkofengasse. Er wird zurzeit von Johannes Jilch restauriert. „Es ist nicht immer ganz leicht, die alten Gemäuer herzurichten, ohne dass dabei etwas wegbricht. Bei diesem wurde die zuckerlrosa Farbe wieder gelb überstrichen, die im Ikonenstil gemalten Heiligenbilder in den Nischen sind Werke der Künstlerin Rudolfine Servus, die sie jetzt wieder auf neuen Glanz bringt“, erklärt Jilch.

Im vergangenen Jahr beschloss der Stadtrat, diese Zeichen der Vergangenheit renovieren zu lassen. Der Brückenheilige Johannes Nepomuk an der Nordseite der Traisenbrücke war das erste Kleindenkmal, die der Adletzberger Bildhauer und Restaurator Johannes Jilch in Angriff genommen hat.